×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:12, 19 марта 2026

Проевропейские протесты в Тбилиси продолжились в 477-й день подряд

Активисты с флагами на проспекте Руставели. Фото: Khatia Kakhidze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались на акцию протеста у здания парламента в 477-й вечер подряд. Протестующие напомнили о своем отказе признавать "Грузинскую мечту" легитимной властью. 

Как писал "Кавказский узел", 19 марта, в 476-й день непрерывных протестов, оппозиционеры отменили запланированные на выходные шествия в Тбилиси и Кутаиси в связи со смертью патриарха Илии II.

Активисты с флагами Грузии и Евросоюза собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели у здания парламента в 477-й вечер подряд, передает Publika. 

Протестующие пришли на акцию с лозунгами "Не признаем", "Мы - партизаны, политзаключенные!", "Нет российскому закону", "Насилие над женщинами должно прекратиться" и "Свободу Звиаду Цецхладзе", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Лидер студенческого движения Dafioni Звиад Цецхладзе находится в заключении с декабря 2024 года, в сентябре он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за участие в проевропейских акциях протеста.

В заключении Цецхладзе начал издавать газету "Камера 101", посвященную общественно-политическим новостям Грузии. 25 октября 2025 года он объявлял голодовку в знак протеста против административного ареста его отца по административной статье об "искусственном перекрытии дороги". Мать Звиада Наргиз Давитадзе в январе выступала с призывом помиловать женщин-политзаключенных. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
