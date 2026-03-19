Проевропейские протесты в Тбилиси продолжились в 477-й день подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались на акцию протеста у здания парламента в 477-й вечер подряд. Протестующие напомнили о своем отказе признавать "Грузинскую мечту" легитимной властью.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта, в 476-й день непрерывных протестов, оппозиционеры отменили запланированные на выходные шествия в Тбилиси и Кутаиси в связи со смертью патриарха Илии II.

Активисты с флагами Грузии и Евросоюза собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели у здания парламента в 477-й вечер подряд, передает Publika.

Протестующие пришли на акцию с лозунгами "Не признаем", "Мы - партизаны, политзаключенные!", "Нет российскому закону", "Насилие над женщинами должно прекратиться" и "Свободу Звиаду Цецхладзе", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Лидер студенческого движения Dafioni Звиад Цецхладзе находится в заключении с декабря 2024 года, в сентябре он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за участие в проевропейских акциях протеста.

В заключении Цецхладзе начал издавать газету "Камера 101", посвященную общественно-политическим новостям Грузии. 25 октября 2025 года он объявлял голодовку в знак протеста против административного ареста его отца по административной статье об "искусственном перекрытии дороги". Мать Звиада Наргиз Давитадзе в январе выступала с призывом помиловать женщин-политзаключенных.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".