Демонстранты в Тбилиси перекрыли движение на фоне арестов участников протестов

Участники акции протеста перекрыли сегодня вечером движение у парламента Грузии. Не менее шести человек арестованы за "искусственное перекрытие дороги", еще несколько активистов получили штрафы. Осужденный за участие в акции протеста Звиад Цецхладзе объявил голодовку в знак протеста против административного ареста его отца.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября, в 329-й день непрерывных протестов, полицейские массово задерживали активистов, которые пытались перекрыть движение по проспекту Руставели. МВД заявило, что задержано до 20 человек, правозащитники сообщили, что задержанных около 30. Днем позже, 23 октября, полиция позволила демонстрантам ненадолго перекрыть проезжую часть проспекта Руставели, так как активистов было больше, чем в предыдущий день. 24 октября были задержаны около 25 человек, несмотря на это, демонстранты 331-й день подряд заблокировали движение.

Протестующие перекрыли движение у парламента Грузии в 332-й день ежедневных протестов, дорога была заблокирована примерно на час, сообщает Publika.

Задержанных за искусственное перекрытие дороги вчера во время акции на проспекте Руставели активистов - Георгия Сихарулидзе суд приговорил к трем суткам административного ареста, а Нику Патараю - к четырем суткам. Ане Ломидзе судья сделал устное замечание. Режиссер и основатель "Формулы" Георгий Липонава приговорён к треи суткам ареста. Один из лидеров "Коалиции за перемены" Гига Лемонджава приговорён к 14 суткам ареста. Также Тбилисский городской суд приговорил журналиста Васила Иванова-Чиковани к семи суткам административного ареста, а его супруге Майе Бокерия избрал штраф в размере 5000 лари. Активиста Илью Глонти, который был задержан у парламента Грузии 22 октября, суд оштрафовал на 2 000 лари - его обвиняли в нарушении правопорядка и оскорблении сотрудника полиции. Анастасии Джапаридзе суд назначил штраф в размере 4000 лари, передает "Интерпрессньюс".

Осужденный за организацию группового насилия Звиад Цецхладзе начал голодовку в пенитенциарном учреждении, сообщило сегодня движение "Дафиони" на своей странице в Facebook*.

Решение о голодовке было принято после того, как сегодня Тбилисский городской суд приговорил его отца, Зураба Цецхладзе, к семи суткам административного ареста за искусственное перекрытие дороги.

Активистке Тамар Лорткипанидзе - заключение под стражу. Решение вынесла судья Тамар Шаматава. Прокуратура Грузии предъявила Тамар Лорткипанидзе обвинение в насилии и нападении на транспортное средство полиции. По версии силовиков, вечером 22 октября в Тбилиси на проспекте Руставели, на территории у парламента Грузии, обвиняемая ударила по лицу водителя такси, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения. Также силовики указали, что Лорткипанидзе совершила нападение на полицейскую машину, поднялась на крышу и умышленно повредила ее ударами ног. Ущерб, причиненный обвиняемой, оценен в 3300 лари. Обвинение ей предъявлено по статье 126, (насилие, приведшее к физической боли у потерпевшего) и статье 353, часть 1 (нападение на транспортное средство сотрудника полиции при исполнении), за что предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 7 лет, передает "Интерпрессньюс".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".