Коммунальщики в Нальчике попали под следствие после инцидента с пенсионеркой

Уголовное дело возбуждено против сотрудников “Нальчикского водоканала” после происшествия на улице Пушкина, где пожилая женщина упала в открытый люк.

Как писал "Кавказский узел", пожилая жительница Нальчика вечером 5 марта провалилась в открытый канализационный люк на улице Пушкина. Пенсионерка была госпитализирована с травмами, в том числе переломами. По информации следователей, люк был прикрыт мусором.

Канализационный колодец близ дома №93 по улице Пушкина в Нальчике, оставался открытым в течение длительного времени, выяснили следователи. Установить на него крышку были обязаны сотрудники муниципального предприятия “Нальчикский водоканал”.

Пенсионерка, провалившаяся в люк вечером 5 марта, не могла заметить опасность: помимо того, что инцидент произошел в темное время суток, сам люк был присыпан мусором, отметил Следком. Пострадавшей 73 года, она получила множественные переломы в результате падения.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 238 УК России). Эта статья предусматривает до шести лет заключения или до пяти лет принудительных работ.