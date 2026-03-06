×

Лента новостей
19:50, 6 марта 2026

Коммунальщики в Нальчике попали под следствие после инцидента с пенсионеркой

На месте происшествия. 5 марта 2026 г. Фото: ВКонтакте/СУ СК РФ по КБР

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело возбуждено против сотрудников “Нальчикского водоканала” после происшествия на улице Пушкина, где пожилая женщина упала в открытый люк. 

Как писал "Кавказский узел", пожилая жительница Нальчика вечером 5 марта провалилась в открытый канализационный люк на улице Пушкина. Пенсионерка была госпитализирована с травмами, в том числе переломами. По информации следователей, люк был прикрыт мусором. 

Канализационный колодец близ дома №93 по улице Пушкина в Нальчике, оставался открытым в течение длительного времени, выяснили следователи. Установить на него крышку были обязаны сотрудники муниципального предприятия “Нальчикский водоканал”. 

Пенсионерка, провалившаяся в люк вечером 5 марта, не могла заметить опасность: помимо того, что инцидент произошел в темное время суток, сам люк был присыпан мусором, отметил Следком. Пострадавшей 73 года, она получила множественные переломы в результате падения. 

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 238 УК России). Эта статья предусматривает до шести лет заключения или до пяти лет принудительных работ. 

Автор: "Кавказский узел"

