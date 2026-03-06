Двое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

Иван Кулаковский и Владимир Захарченко убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 383 военных из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 2 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 381 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Потери юга России на Украине превысили 8800 человек В боях на Украине убито не менее 4326 военнослужащих из СКФО и 4478 из ЮФО, свидетельствуют официальные отчеты администраций и силовых структур.

Об открытии мемориальной доски во второй гимназии города Прохладный убитым в ходе военной операции Ивану Кулаковскому и Владимиру Захарченко сообщил депутат местного самоуправления города Александр Гедугошев в Telegram-канале.

Подробности биографий и гибели бойцов в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 383 бойца из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 370 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Ранее о смерти участника СВО из Прохладного стало известно 14 декабря 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Александр Козодёров.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из них.