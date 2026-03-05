Саралиев рапортовал об обмене пленными с Украиной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

200 российских бойцов возвращены в Россию в рамках обмена с Украиной, взамен переданы 200 военнопленных ВСУ, сообщил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2025 года Россия и Украина в три этапа обменялись пленными по формуле "1000 на 1000" согласно договоренностям, достигнутым в рамках стамбульских переговоров. В июне обмен военнопленными с Украиной продолжился в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сообщалось о возвращении групп военнослужащих 12, 15 и 19 июня. Переговорами по вопросу возвращения пленных уже более трех лет занимается депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. В июле Саралиев сообщил о возвращении новой группы военных из украинского плена. 24 августа 2025 года состоялся обмен по формуле 185 на 185. 2 октября 2025 в рамках обмена 185 российских бойцов и 20 гражданских лиц были возвращены в Россию. 5 февраля 2026 года стало известно о первом обмене пленными в этом году.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся сегодня, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. "Очередной обмен военнопленными по формуле 200 на 200 проведен сегодня Министерством обороны РФ", - написал он.

Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ, информирует ТАСС.

Россия в рамках женевских договоренностей 5-6 марта проводит обмен военнопленными с Украиной в формате "500 на 500", новый обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "300 на 300" намечен на 6 марта, уточнило агентство со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Мединского и МИД РФ.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США", - сообщило Минобороны в Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров 29 января участвовал в переговорах президента России Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. В Кремле Рамзан Кадыров высказался о переговорах с украинской стороной об окончании специальной военной операции. Он выразил желание довести ее "до конца", сообщает радиостанция "Маяк". "Переговоры после всего, что сделано... Я против переговоров", - заявил Кадыров.