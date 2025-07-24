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01:56, 24 июля 2025

Саралиев отчитался о новом этапе обмена пленными

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил о возвращении новой группы военных из украинского плена. Среди обменяных оказался житель Владикавказа. 

Как писал "Кавказский узел", в мае Россия и Украина в три этапа обменялись пленными по формуле "1000 на 1000" согласно договоренностям, достигнутым в рамках стамбульских переговоров. В июне обмен военнопленными с Украиной продолжился в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сообщалось о возвращении групп военнослужащих 12, 15 и 19 июня. Переговорами по вопросу возвращения пленных уже более трех лет занимается депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Число возвращенных военных ни он, ни Минобороны РФ не называют. 

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Стороны договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и военнопленными в возрасте до 25 лет по формуле "всех на всех".

“Состоялся очередной этап обмена военнопленными между Россией и Украиной”, - написал поздно вечером 23 июля Шамсаил Саралиев в своем Telegram-канале. 

Минобороны РФ подтвердило, что из плена возвращена группа российских военнослужащих в соответствии со стамбульскими договоренностями от 2 июня. Сейчас участники обмена находятся в Белоруссии, впоследствии они пройдут реабилитацию в России, говорится в официальном канале ведомства. 

Ни Саралиев, ни Минобороны не уточнили, сколько военных возвращено из плена. Движение “Наш выход” (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) сообщило, что среди возвращенных оказался житель Владикавказа Сосланбек Гадзацев - попав в плен, он некоторое время числился пропавшим без вести, а его жене даже заявляли, что он убит.

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Автор: "Кавказский узел"

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