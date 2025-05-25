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14:54, 25 мая 2025

Саралиев рапортовал об обмене пленными с Украиной

Возвращенные из плена военнослужащие. 25 мая 2025 года. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/53102

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На третьем этапе масштабного обмена пленными с Украиной возвращены 303 российских военнослужащих, отчитался депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Обмен по формуле 1000 на 1000 завершен.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая прошел первый этап крупнейшего (1000 на 1000) обмена пленными, согласованного в рамках стамбульских переговоров между Россией и Украиной. Стороны передали по 390 человек. 24 мая прошел второй этап обмена, в Россию вернулись 307 военнослужащих, на Украину переданы также 307, сообщил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Сегодня проведен третий этап обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 1000/1000, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

"Из украинского плена в Россию вернулось 303 наших военнослужащих, на Украину – 303", - написал он.

Достигнутые в Стамбуле договоренности в части обмена выполнены полностью, рапортовал замминистра обороны России Александр Фомин. "В течение трех дней, 23, 24 и 25 мая, возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан. Договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая в части обмена, выполнены в полном объеме", - приводятся его слова в телеграм-канале Минобороны.

303 военнослужащим, возвращенным сегодня с подконтрольной Киеву территории, оказывается вся необходимая помощь, отчиталось ведомство. "В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь и готовятся к убытию в Россию", - отмечается в публикации.

Обмен пленными. Кадр видео, опубликованного 5 ноября 2022 года в Telegram-канале Kadyrov_95
21:48 07.11.2022
Участие в обмене пленными стало для Кадырова способом пиара
Участие Рамзана Кадырова в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту свою роль для пиара, ориентированного не только на чеченскую аудиторию, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, в сентябре 2022 года Рамзан Кадыров выказал недовольство обменом пленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его оценке, тогда обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались.

Но уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением очередной группы пленных. В переговорах на этот раз участвовал Саралиев, отметил глава Чечни.

При этом в апреле 2023 года, когда из плена вернулись пять чеченских бойцов, Кадыров отказался встречаться с ними. Он заявил, что "у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену", и вернувшиеся из плена земляки должны вновь отправиться на передовую. 15 июня того же года стало известно, что бойцы вновь отправились в зону военной операции.

Слова Кадырова были направлены на предотвращение сдачи чеченских бойцов в плен и вписываются в сталинские традиции, когда пленение считалось позором, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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Автор: "Кавказский узел"

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