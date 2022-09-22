Кадыров раскритиковал обмен военнопленными с Украиной

22 сентября 2022, 21:21

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Рамзан Кадыров выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ России. По словам Кадырова, этот обмен состоялся на украинских условиях.

Как писал "Кавказский узел", в июне Кадыров опроверг информацию корреспондентки "Первого канала" о том, что украинку Юлию Паевскую обменяли на Адама Гриценко, сына заместителя постпреда Чечни в Крыму Мурада Саидова. После возвращения Паевской на Украину Саидов заявил, что его сын до сих пор остается в плену, а Кадыров обвинил журналистов в стремлении "пиариться на этой теме".

В августе и сентябре глава Чечни уже критиковал действия российской армии. 15 сентября он заявил, что российским губернаторам следует инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования воинских отрядов. Подробности об этой инициативе изложены в справочном материале "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Минобороны и ФСБ не посоветовались с Кадыровым и "активными участниками спецоперации", организовав неравноценный обмен военнопленных, следует из публикации в Telegram-канале главы Чечни.

"Крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь... (...) Мы выполнили обмен на украинских условиях. Это неправильно", - написал Кадыров.

Минобороны России сегодня объявило, что в результате этого обмена в Россию, ДНР и ЛНР вернулись 55 военнослужащих. Украина в результате обмена получила 215 военнослужащих, среди которых командиры полка «Азов»* и 108 бойцов этого подразделения, написал сегодня в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

В сегодняшнем видеообращении Зеленский заявил, что России также передали украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. В сводке Минобороны России он, как и полк «Азов»*, не упоминается.

Комментируя состоявшийся обмен, Кадыров оговорился, что высказывает личное мнение, хотя "наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее".

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* Верховный суд России признал украинский батальон "Азов" (его символика признана экстремистской и запрещена) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.