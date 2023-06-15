Раскритикованных Кадыровым чеченских силовиков вернули в зону СВО

15 июня 2023, 13:42

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Пятерых бойцов полка "Север-Ахмат", которых ранее освободили из украинского плена, вернули в зону проведения специальной военной операции. Они заявили, что готовы выполнить любой приказ.

Как информировал "Кавказский узел", 15 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что в Грозный из украинского плена вернулись пятеро чеченских бойцов. Он не стал встречаться с ними, и подверг их критике. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и востоковеды отметили, что на Кавказе плен не рассматривался как нечто позорное или недопустимое, и что адаты не регулируют поведение в зоне военных действий, так как распространяются лишь на повседневную жизнь людей.

Пятеро возвращенных из украинского плена чеченских бойцов полка "Север-Ахмат" вернулись в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщила 14 июня в своем Telegram-канале ЧГТРК "Грозный".

Телеканал также опубликовал репортаж, на котором показаны пятеро бойцов, о которых идет речь. "Находимся в окрестностях Марьинки с командиром полка "Север-Ахмат" Зайнди Зингиевым и пятерыми нашими бойцами, которые вернулись из украинского плена", – сказал на кадрах видео корреспондент ЧГТРК "Грозный" Ибрагим Сугаипов.

Далее он на чеченском языке обратился к Зайнди Зингиеву. Весь последующий разговор на видео идет на чеченском языке.

Комментатор с ником Сody на "Кавказском узле" привел свою версию перевода разговора. В частности, согласно этой версии, Зингиев рассказал Сугаипову, что после возвращения из плена бойцы получили лечение.

Один из бойцов Салах заявил, что вернулся в зону СВО, так как там находятся его сослуживцы и командир. Он отметил, что по указанию командования готов проходить службу в любой точке.

Еще один боец также заявил, что готов выполнить любой приказ. На этом видео заканчивается.

Этот пост в Telegram-канале ЧГТРК "Грозный", на который подписаны более 22 тысяч пользователей, на 13.40 мск набрал 21 отметку с реакцией пользователей и 4,2 тысячи просмотров. Комментариев под публикацией нет.

Напомним, после возвращения чеченских бойцов из украинского плена, Рамзан Кадыров заявил, что у них не было причин оказаться в плену. "Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую", — отметил он.

Тот факт, что военные оказались в плену – это вопрос чести не только отдельного бойца, но и всего подразделения, всего полка, в котором они служат, добавил глава Чечни. "Пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль", – подчеркнул Кадыров.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Кадыров неоднократно критиковал действия на Украине и Минобороны. Он выступал с критикой как руководства Минобороны, так и армейских генералов. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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