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12:55, 30 октября 2026

Закрытие "Новой газеты"* поставило под вопрос судьбу музея Политковской

Музей Политковской. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Новая газета"* объявила о закрытии в связи с требованием о выселении и отключением системы сбора донатов.  Вместе с редакцией закрывается и музей Анны Политковской. 

"Новая газета"* объявила о прекращении работы спустя 33 года с момента основания. Решение о закрытии было принято на общем собрании сотрудников 26 октября. 

«9 ноября мы погасим свет в нашем доме, где прожили 30 лет, выключим серверы и уйдем. Газеты больше нет», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале издания 30 октября.

"Одновременно с письмом о выселении отключили систему донатов, позволявшую нам получать пожертвования от наших читателей. То есть лишили средств. Вообще", - указано в заявлении.

Редакция пишет, да и в частных разговорах люди говорят — это не мы закрылись, это нас убили, указала журналистка Ксения Собчак. "А ведь ради журналистики, свободы слова, нашего общества люди из Новой* жертвовали жизнью, и не раз. Я так понимаю, на горизонте замаячило уголовное дело и всякие ярлыки, типа экстремизма и нежелательности. А русской тюрьмы даже врагам не всем будешь желать, не то что своим. Тем более за политику, за слова", - написала она в своем Telegram-канале.

Главный редактор издания Сергей Соколов сообщил, что редакции дали мало времени на сборы. Главред добавил, что вместе с редакцией закрывается и музей Анны Политковской, пишет РБК.

Музей открыли 7 октября 2021 года, в 15-ю годовщину убийства журналистки, в ее бывшем рабочем кабинете № 307. В экспозиции сохранились письменный стол, компьютер, очки, письма и другие личные вещи Политковской, говорится в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", в 20-ю годовщину убийства журналистки Анны Политковской памятные мероприятия прошли в Москве около дома, где она жила и была застрелена. Поблизости дежурили полицейские, которых вызвали недовольные жильцы. Люди, которые принесли цветы, сказали, что пришли, чтобы продемонстрировать уважение к памяти Политковской и продемонстрировать журналистскую солидарность.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Напомним, "Новая газета"* с начала 2017 года расследовала факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в Чечне. Журналистка издания Елена Милашина неоднократно публиковала расследования о нарушении прав человека в Чечне и в связи с этим получала угрозы от сторонников руководства республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищения, пытки и казни в Чечне – многолетнее расследование Елены Милашиной".

Главный редактор "Новой газеты"* Дмитрий Муратов* в октябре 2021 года был удостоен Нобелевской премии мира. Поводом для этого стали усилия издания "по защите свободы выражения мнений", пояснил Нобелевский комитет.

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Автор: "Кавказский узел"

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