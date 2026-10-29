Комментаторы назвали решение проблемы потерь ресурсов мерилом успешности работы властей Дагестана

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Депутаты парламента Дагестана единогласно одобрили кандидатуру Магомеда Рамазанова на пост премьер-министра республики, указ о его назначении на должность подписал Федор Щукин. Рамазанов назвал главной проблемой развитие инженерной инфраструктуры. Решение проблем потерь электричества и воды и обеспечения ими жителей станут показателем успешности работы властей, указали комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", на встрече с Путиным 30 апреля на пост главы Дагестана была предложена кандидатура главы Верховного суда Республики Федора Щукина, а на должность главы правительства - полпреда в СКФО Магомеда Рамазанова. В тандеме с Федором Щукиным на посту главы Дагестана Магомед Рамазанов, которому предложено возглавить правительство республики, получит ведущую роль, полагают журналисты и политолог. Депутаты парламента республики избрали Федора Щукина главой Республики Дагестан, местные активисты указали на предсказуемость выборов.

Рамазанов назначен главой правительства Дагестана

Магомед Рамазанов назначен Председателем Правительства Республики Дагестан, указ подписал глава республики Фёдор Щукин после того, как депутаты парламента по результатам тайного голосования единогласно дали согласие на его назначение, сообщила администрация главы Дагестана.

Нельзя из года в год устранять последствия проблем, не устраняя причины их возникновения

В парламенте Рамазанов отчитался о ликвидации последствий наводнения, указав, что начало его работы в республике пришлось на сложный период после стихии. По словам премьера, последствия стихии вскрыли системный характер накопившихся градостроительных, земельно-правовых и иных проблем, существенно затруднивших, в том числе проведение восстановительных работ в жилищном секторе.

"Нельзя из года в год устранять последствия проблем, не устраняя причины их возникновения", - указал он.

Компенсационные выплаты на сумму более 3,8 млрд рублей, по данным на 16 октября, получили более 93,8 тысячи жителей Дагестана, пострадавших в результате подтоплений в марте-апреле текущего года. 9 октября МЧС России отчиталось, что финансовую помощь в размере более пяти миллиардов рублей получили свыше 140 тысяч жителей Дагестана и Чечни. МЧС ранее сообщал, что на 22 мая в Дагестане от пострадавших поступило 274 тысячи заявлений. Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Рамазанов обратил внимание на масштаб потерь в коммунальной инфраструктуре. По приведенным им данным, ежегодно теряется 45-50% электроэнергии и 20-30% воды, что существенно превышает установленные нормативы. В результате республика имеет регулярные аварийные отключения электроснабжения, прорывы сетей водоснабжения и теплоснабжения, сбросы неочищенных канализационных стоков в акваторию Каспийского моря (70 млн кубометров в год или 55%), сообщает ТГ-канал правительства Дагестана.

"Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры отнесено к числу основных задач, планируемых к реализации правительством. Данный вопрос непосредственно затрагивает интересы практически каждой семьи. И это главная и серьезная проблема: недополученные финансовые ресурсы (это миллиарды рублей) не удается инвестировать в модернизацию инфраструктуры из года в год", - указал Рамазанов.

Комментаторы подчеркнули важность решения проблем с ресурсами

Это сообщение перепостил в своем Telegram-канале юрист, активист движения "Город наш" Арсен Магомедов, он набрал к 22.30 мск 13 комментариев.

По решению проблемы потерь электроэнергии и воды можно будет судить об успешности работы правительства и главы

"По решению проблемы потерь электроэнергии и воды можно будет судить об успешности работы правительства и главы", — прокомментировал Саид Шайхалов.

"Майнинг-фермы ищите и закрывайте", — указал Ахмед Ясин, предложив жестко наказывать чиновников за коррупцию.

"Дважды уже подняли тарифы за воду и людям долгов написали целую кучу", — указал пользователь с ником @.

"Коллектор для очистных сооружений, помню, еще при Амирове строили и строили", — подчеркнул пользователь с ником Rus.

Саиду Амирову и его родным предъявлен иск на два миллиарда рублей Генпрокуратура России подала в суд Махачкалы антикоррупционный иск на 2,1 млрд рублей в отношении бывшего мэра города Саида Амирова и его 18 родственников.

Телеграм-канал "МЧС (Махач, Чё Стало?)" сообщал ранее, что еще при Саиде Амирове (осужденный пожизненно бывший мэр Махачкалы возглавлял город в 1998-2013 годах, - прим. "Кавказского узла") начали строить коллектор.

"Вбухали в него миллиарды рублей, на полпути оставили, и сейчас, по сути, эти деньги вылетели в этот же самый недостроенный коллектор. При Салмане Дадаеве (мэр Махачкалы в 2019-2022 годах, - прим. "Кавказского узла") начался проект ливневого водоотведения, где отремонтировали коллектор на Бейбулатова, закупили трубы, вырыли траншеи, оставалось их подсоединить, закопать и ввести в эксплуатацию. В итоге проект, который прошел все конкурсы, госэкспертизы, проект, на который были уже заложены деньги, вдруг одним росчерком пера следующей администрацией был выброшен в мусорную корзину с перераспределением средств на другие нужды", - говорится в публикации.