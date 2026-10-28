Краснодарский активист получил второй штраф за комментарий о ситуации с бензином

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Выходец из Дагестана Курбан Магомедрасулов вновь приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей за комментарий под публикацией о дефиците топлива в Краснодарском крае. Активист не считает себя виновным в оскорблении власти.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября суд в Краснодаре признал уроженца Дагестана Курбана Магомедрасулова виновным по административной статье об оскорблении власти 1 и приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей.

Протокол, рассмотренный 21 октября, был составлен из-за оскорбительного сообщения в адрес подписчицы одного из телеграм-каналов, где в комментариях обсуждалась новость о проблемах с бензином. Магомедрасулов считает, что правонарушение подпадает под часть 2 статьи 5.61 КоАП (публичное оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица), предусматривающей для граждан меньший штраф: от пяти тысяч до 10 тысяч рублей.

Суд в Краснодаре оштрафовал Курбана Магомедрасулова на 30 тысяч рублей. Поводом стало нецензурное сообщение в адрес подписчицы городского телеграм-канала под новостью о проблемах с топливом. Магомедрасулов признан виновным по административной статье об оскорблении власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП), сообщает сегодня RusNews.

Ранее на активиста составили шесть протоколов: два - об оскорблении власти и четыре - о дискредитации армии (статья 20.3.3 КоАП РФ), пишет издание.

Активист не согласен с приговором

О прошедшем заседании сообщил сегодня и сам Курбан Магомедрасулов в своем телеграм-канале "Курбан. Дневник активиста" (25 подписчиков).

Ходатайство о судебно-лингвистической экспертизе было отклонено. Магомедрасулов признан виновным и ему выписан штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение будет обжаловано. "Виновным себя по части 3 статьи 20.1 я не считаю, никакого неуважения к государству, Конституции и госорганам в моем комментарии не было. При этом и от ответственности я убежать не пытаюсь - я просил судью направить материалы в прокуратуру для возбуждения в отношении меня части 2 статьи 5.61, которую я как раз нарушил", - написал активист.

Натянули статью, как сову на глобус

Он пояснил, что оштрафован за комментарий с вопросом, содержащим нецензурное слово. "Комментарий написан под постом о дефиците топлива в Краснодарском крае. Сам пост был о том, что власти рекомендуют жителям края отказаться от дальних поездок для экономии топлива. Натянули статью, как сову на глобус", - высказал мнение Магомедрасулов.

Летом 2026 года на фоне атак беспилотников на нефтезаводы, в том числе на юге России, возник топливный кризис. На Кубани после окончания туристического сезона очереди на АЗС уменьшились, однако дефицит отдельных марок бензина сохранился, а на некоторых частных АЗС цена топлива, по словам жителей, достигала 160-190 рублей за литр. Материалы о ситуации с дефицитом топлива на юге России собраны "Кавказским узлом" на странице "Кавказ: что с бензином?".

Рассмотрение еще четырех дел Магомедрасулова намечено на ноябрь

Ранее, 20 октября, активист сообщил, что заседания по двум административным делам назначены на 21 и 28 октября, а по остальным - на 24 ноября.

24 ноября будет аж четыре заседания

"Завтра [21 октября] в 10.40 будет первое заседание по моему делу о нарушении части 3 статьи 20.1. КоАП РФ. 28 октября будет второе заседание, на котором рассмотрят второе нарушение части 3 статьи 20.1. А 24 ноября будет аж четыре заседания по рассмотрению четырёх нарушений статьи 20.3.3. Заседания, к сожалению, пройдут в маленьких залах, где нет места сторонним людям, поэтому те, кто хотел прийти, лучше оставайтесь дома - вас просто не пустят в зал", - написал он в тот день в своем телеграм-канале.

Напомним, Курбан Магомедрасулов - уроженец села Первомайское Каякентского района Дагестана. Он краснодарский агитатор партии "Яблоко" и кандидат в члены этой партии. Магомедрасулов женат, работает поваром.

24 сентября Магомедрасулов подал уведомление о проведении митинга против фальсификаций на выборах в мэрию Краснодара. 27 сентября стало известно, что после отказа в согласовании митинга Магомедрасулова задержали у здания мэрии, на него составили шесть административных протоколов.

28 сентября связанный с силовиками телеграм-канал опубликовал видео с извинениями 19-летнего Курбана Магомедрасулова за дискредитацию армии и нецензурную брань. Позднее ролик выложила "Живая Кубань", назвав Магомедрасулова "провокатором". Магомедрасулов согласился сняться в видеоролике с "раскаянием", чтобы иметь возможность выйти из отдела полиции.