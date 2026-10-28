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18:30, 28 октября 2026

Двое братьев осуждены на Ставрополье по делу о трудовом рабстве

Кочубеевский районный суд Ставропольского края. Фото: https://kochubeevsky.stv.sudrf.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кочубеевский районный суд Ставропольского края приговорил двух братьев к семи и шести годам лишения свободы. Их обвинили в использовании в течение полутора лет рабского труда жителя Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", в марте суд в Кочубеевском районе Ставрополья арестовал двух братьев, обвиненных в принуждении молодого мужчины к рабскому труду на протяжении полутора лет. Видеообращение потерпевшего опубликовало объединение "Русская община". В конце мая дело братьев было передано на рассмотрение в суд.

Движение "Альтернатива" считает наиболее проблемными в плане трудового рабства регионами на юге России Ростовскую область и Ставропольский край. "Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

В суде установлено, что два брата из села Кочубеевского обманули 22-летнего потерпевшего, предложив ему за хорошую зарплату оказывать коммерческие услуги по использованию батутных систем. В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что потерпевший - житель Адыгеи, передает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В 2024-2026 годах подсудимые удерживали потерпевшего, отобрали мобильный телефон и документы, заставив выполнять бытовые работы, в том числе по ремонту автомобилей и строительству. При этом применяли насилие к нему, снимая все на камеру телефона, информирует Следственный комитет по региону.

Кочубеевский районный суд признал их виновными в использовании рабского труда и назначил братьям 7 и 6 лет колонии общего режима. Санкции статьи предусматривают от трех до десяти лет лишения свободы.

Осужденные также возместили моральный вред в 1 млн 200 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что 5 мая 2022 года движение "Альтернатива" на своей странице в Instagram* сообщило о вызволении из трудового рабства жителя Буденновска, которого насильно держали на ферме недалеко от Арзгира. По словам активистов, мужчина подпадает под категорию социально уязвимых людей из-за отсутствия родственников и нормального образования, у него не было документов.

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Автор: "Кавказский узел"

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