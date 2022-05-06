Житель Буденновска освобожден из трудового рабства на Ставрополье

06 мая 2022, 12:57

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Жителя Буденновска удалось вывезти с фермы в Ставропольском крае, где его держали в рабстве, сообщило движение "Альтернатива".

Как писал "Кавказский узел", движение против рабства "Альтернатива" неоднократно сообщало о случаях освобождения людей из трудового рабства на юге России, в том числе на Северном Кавказе. Работодатели на Северном Кавказе нередко изымают паспорта работников под благовидным предлогом, рассказал в ноябре 2020 года представитель движения после жалобы жительницы Ставрополья на принуждение к труду в Назрани. Забирать паспорта незаконно, но это распространенная практика, которая может быть расценена как самоуправство, пояснили юристы.

Трудовое рабство – проблема характерная для всей России, в том числе на юге страны, сообщил в мае 2019 года руководитель движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников. "В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев, в Дагестане – чуть больше, в Чечне – чуть меньше, в Ингушетии было 5-7 случаев, в Краснодарском крае – около 40, в Ростовской области – где-то 20-30", - рассказал он.

С движением "Альтернатива" связался житель Буденновска Григорий, который рассказал, что его удерживали на ферме в Ставропольском крае недалеко от Арзгира, сообщила вечером 5 мая "Альтернатива" на своей странице в Instagram*.

"Мужчина говорит, что дома у него никого и ничего не осталось. Григорий оказался очень неразговорчивым, он сильно обгорел на солнце, работая на ферме, но на данный момент его уже везут в Москву... Поскольку мужчина подпадает под категорию социально уязвимых людей из-за отсутствия родственников и нормального образования, он стал легкой добычей для вербовщиков. Однако благодаря добрым людям, Григорий смог связаться с нами. В итоге, наш сотрудник вчера ночью смог забрать мужчину с фермы, где его держали в рабстве", - говорится в публикации.

Освободив Григория, его накормили и купили ему новую одежду. "А в ближайшее время Григорий приедет в Москву. Мы постараемся донести до него возможность защиты своих прав ещё и через правоохранительные органы. Также здесь ему восстановят документы, а после мы обязательно окажем ему содействие в трудоустройстве", - отмечается в сообщении.

К 12.50 мск публикация набрала 1890 отметок "нравится", под ней размещено 52 комментария. Авторы большинства из них выразили поддержку активистам и освобожденному мужчине. При этом пользователь veronika_18_19_20 поделилась историей работника своего мужа. "Живу в Буденновске. Арзгир рядом. Калмыкия рядом. У нас такое бывает. Бухающих находят, привозят на свои фермы, отбирают паспорта и заставляют бесплатно работать. У меня у мужа недавно работник появился. Они раньше в одном селе жили. Муж к себе на работу взял после такого плена. Так он восемь лет, если я не ошибаюсь, в таком рабстве прожил. Теперь не нарадуется свободе, зарплате", - написала она.

Помочь выбраться из трудового рабства можно лишь тому, кто сам заявит, что является подневольным работником, рассказал "Кавказскому узлу" в январе 2020 года Олег Мельников после освобождения в Дагестане трех человек. Уголовные статьи за рабский труд есть, но они практически не работают, подтвердил тогда адвокат Абусупьян Гайтаев.

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах Москвы, Саратова и других крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие в крупные города на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

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