Юристы сочли практику изъятия паспортов предпосылкой к трудовому рабству на Кавказе

15 ноября 2020, 12:10

Работодатели на Северном Кавказе нередко изымают паспорта работников под благовидным предлогом, рассказал представитель движения против рабства "Альтернатива" после жалобы жительницы Ставрополья на принуждение к труду в Назрани. Забирать паспорта незаконно, но это распространенная практика, которая может быть расценена как самоуправство, пояснили юристы.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября стало известно, что жительница Ставропольского края обратилась в полицию с жалобой на принуждение к рабскому труду. Она сообщила, что 32-летний житель Ингушетии обманом вывез ее из Невинномысска и насильно удерживает в кошаре. При проверке этой кошары на окраине Назрани полицейские нашли еще двух граждан - мужчин 1991 и 1968 годов рождения.

Трудовое рабство – проблема характерная для всей России, в том числе на юге страны, сообщил в мае 2019 года руководитель движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников. "В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев, в Дагестане – чуть больше, в Чечне – чуть меньше, в Ингушетии было 5-7 случаев, в Краснодарском крае – около 40, в Ростовской области – где-то 20-30", - рассказал он.

Информация о том, что в Ингушетии 9 ноября три человека были освобождены из трудового рабства, "изначально не соответствует действительности", сообщил 11 ноября корреспонденту "Кавказского узла" Зураб Героев, руководитель пресс-службы управления СКР по Ингушетии, куда полиция передала материалы проверки по заявлению девушки. Сообщить подробности Зураб Героев отказался, пояснив, что «не может больше ничего комментировать».

В организации «Альтернатива» не знают об этой истории, сказал 11 ноября корреспонденту "Кавказского узла" представитель организации, представившийся Максимом. В Ингушетии вообще редко фиксируются случаи трудового рабства, добавил он. "Обычно большинство этих случае в СКФО приходится на Дагестан. Есть случаи в Чечне (но их тоже достаточно мало), Ставропольском крае. А в Ингушетии их практически нет", - сказал представитель «Альтернативы».

В Дагестане большинство выявленных случаев принудительного труда связаны с заводами по производству стройматериалов. Рабы в Дагестане - дешевая рабочая сила, которую завлекают на Кавказ в основном обманным путем, - фактически товар, который можно купить и продать, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Случаи, когда люди ложно обвиняют других в использовании рабского труда, крайне редки, подчеркнул Максим. "Мы такие случаи встречали, но это буквально единицы за все годы", - сказал сотрудник «Альтернативы».

По его словам, один из наиболее частых приемов, с помощью которых людей удерживают в рабстве, - изъятие паспорта под предлогом необходимости зарегистрировать работника. "Этим часто пользуются для того, чтобы удерживать человека в рабском состоянии", - пояснил он.

По закону работодатель не может забирать паспорт гражданина России, пояснил 13 ноября корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тимофей Широков. "Вы можете открыть и посмотреть свой паспорт, что сзади написано, из Положения о паспорте. Паспорт никто не должен изымать, он должен находиться при гражданине. Это в обычной ситуации. Другой вопрос, что при регистрации на какое-то время забирают паспорт. Но это прерогатива государственного органа", - сказал юрист.

Если же работодатель регистрирует иностранного гражданина в качестве работника, то это происходит, как правило, в течение дня, и изымать паспорт надолго нет необходимости, добавил Тимофей Широков. "Если ты регистрируешь его, то берешь его паспорт, или идешь с ним (работником). Паспорта никто не забирает. Единственное - могут забрать паспорт иностранца для постановления штампа о разрешении на временное проживание, тогда его забирают и выдают бумажку о том, что у тебя паспорт изъят для каких-то целей. Но это не то же самое, что просто взяли [паспорт], и все. Если гражданин без паспорта остается, то ему выдается соответствующий документ. У работодателя может быть трудовая книжка (работника), а не паспорт", - сказал он.

На практике нередко происходит иначе, указал юрист. "Работодатели часто берут эти паспорта, и там действительно они у них удерживаются, такое бывает, если есть проблемы с договоренностями о стоимости работ и так далее. В данном случае изъятие паспорта - это давление. Если он тебе говорит "Не газуй, или я тебе паспорт не отдам", - то это, конечно, злоупотребление с его стороны. И это административное нарушение как минимум. Если же это приводит к последствиям, то и уголовное - по статье «Самоуправство»", - пояснил Тимофей Широков, уточнив, что факт изъятия паспорта в этом случае может расцениваться как квалифицирующее обстоятельство в том числе если речь пойдет об уголовном преследовании за незаконное лишение свободы.

Об одном из случаев освобождения людей из трудового рабства в Дагестане "Кавказский узел" рассказывал в 2013 году в видео "Рабство XXI века (Дагестан)".

Изъятие паспортов у работников - распространенная практика, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова. Эта практика, по ее словам, "создает определенный риск", что человек может оказаться в подневольном положении.

"Работодатель не имеет права забирать паспорта и удерживать их. И даже в госорган он может с людьми ехать. Но практика забирать паспорта есть.И не только, например, на Северном Кавказе, но и в Москве. Было большое дело, по которому мы подали [жалобу] в ЕСПЧ: в районе Гольяново людей из Казахстана привозили в Россию, у них забирали паспорта и не отдавали. Люди становятся нелегалами, начинают бояться российскую полицию и никуда не выходят, не жалуются никуда. Люди практически были рабами в Москве", - рассказала Марина Агальцова.

Для регистрации граждан по месту работы работодатель может подать их паспорта в соответствующую государственную структуру, пояснила юрист. "Работодатель относит паспорта, при этом ему эти паспорта тут же возвращают, то есть там заполняются карточки на людей и тут же паспорта возвращаются", - рассказала Марина Агальцова, добавив, что эта процедура проводится в течение одного дня.

Напомним, 7 января "Альтернатива" объявила о поиске родственников 69-летнего жителя Магнитогорска Виктора Богданова, который, по данным активистов, провел в трудовом рабстве 24 года, из них 15 лет работал на кирпичных заводах и каменоломнях Дагестана.

В тот же день "Альтернатива" сообщила и об освобождении супружеской пары, которую несколько месяцев вынуждали бесплатно работать на ферме около дагестанского села Карабудахкент. После этого сотрудники полиции посетили ферму и пообщались с другими работниками, которые не подтвердили факты применения принудительного труда. Супружеская пара не сбежала из рабства, а покинула ферму из-за отсутствия работы, пришли к выводу в МВД Дагестана.