Рабство на Северном Кавказе

09 сентября 2021, 09:57

Похищения людей в городах России с целью их дальнейшего вывоза в Дагестан стали достаточно распространенной практикой в последние годы. "Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах Москвы, Саратова и других крупных городов. Чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие в крупные города на заработки. Помимо дагестанского рабства, стоит вспомнить, что в 1990-е годы в Чечне существовала практика похищения людей с целью их выкупа. Похищенные тогда тоже использовались как подневольные рабочие. Если заглянуть в более отдаленное прошлое, то можно увидеть, что использование рабского труда было типичным явлением для истории Кавказа.

Случаи в Дагестане в 2016-2021 годах

2021

Житель Удмуртии Иван Яковлев смог дважды сбежать из трудового рабства в Дагестане. Вначале он работал на кирпичном заводе, затем на ферме пастухом, сообщило 31 июля движение против рабства "Альтернатива". Выехать в Москву ему помогли волонтеры движения.

25 июля «Альтернатива» рассказала об освобождении жителя Ростовской области Михаила Раткова и ставропольчанина Александра Букреева. Их обнаружили в Подмосковье, без документов, где их эксплуатировали в работных домах. Ратков и Букреев попали туда с помощью вербовщиков. Ратков до Подмосковья успел побывать в трудовом рабстве в Дагестане, Ингушетии и Чечне.

2020

21 апреля МВД по Дагестану сообщило, что начата проверка информации о том, что двух мужчин обманом вынудили работать на кошаре в Тарумовском районе. Потерпевшие, что знакомый в Москве пытался "продать их труд в одну из кошар в Тарумовском районе Дагестана", первоначально предложив им поработать на ферме в Ставропольском крае.

В полиции о происшествии узнали от пассажира автобуса Москва - Махачкала, который стал очевидцем "принуждения двух мужчин, таких же пассажиров указанного автобуса, к труду на кошаре", - сообщили в МВД.

Виктор Богданов родился в 1950 году. С 1991 года находился фактически на положении подневольного работника, переходя из рук в руки разных хозяев. "Можно сказать, что у этого деда типичная история. Документов и денег нет, то у одного хозяина, то у другого [был]. Кто-то платил ему что-то, кто-то просто жестко эксплуатировал за еду. Так он и завис: у одного пару лет, у другого… Пытался уйти, но не удавалось", - рассказал сотрудник "Альтернативы" Алексей Никитин.

Супруги Сергей и Ольга несколько месяцев вынуждены были работать бесплатно на ферме около Карабудахкента. Они практически не знали никого по фамилиям и лишь некоторых по именам, так как возможности общаться с другими людьми не было. Супружеская пара не сбежала из рабства, а покинула ферму из-за отсутствия работы, пришли к выводу в МВД Дагестана.

"Не обладая информацией о том, что кто-то еще - конкретный человек с именем и фамилией - хочет оттуда уйти, мы, да и полиция, можем просто прийти на эту ферму, посмотреть на то, как они все буду отрицать, что их к чему-то принуждают, и кивать на то, что сами отдали свои документы "на хранение". И все. Современное рабство ровно за счет этого и держится. Помочь можно только тому, кто сам хочет из такой ситуации выбраться и не боится обратиться за помощью", - пояснил руководитель "Альтернативы" Олег Мельников.

2019

Двоим мужчинам удалось сбежать из Дагестана, где они находились в трудовом рабстве, сообщали активисты "Альтернативы". По данным движения, один из сбежавших вместо обещанной работы в парниках возле Махачкалы два с половиной месяца бесплатно работал на каменоломне в селе Новые Викри. Ранее мужчина приехал на заработки в Москву, где его знакомый предложил ему поехать в Дагестан.

Другой мужчина собирался работать на стройке за 20 тысяч в месяц в Махачкале, но полмесяца бесплатно пас скот в Хасавюртовском районе. "Мужчины убежали из "рабства", на попутках добрались до Махачкалы, а там уже наш сотрудники помог им. Сейчас они уже едут в Москву", - рассказали в «Альтернативе».

Трудовое рабство является проблемой, характерной для всей России, и с каждым годом количество обращений в "Альтернативу" растет, сообщил в мае 2019 года "Кавказскому узлу" Олег Мельников. "В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев, в Дагестане – чуть больше, в Чечне – чуть меньше, в Ингушетии было 5-7 случаев, в Краснодарском крае – около 40, в Ростовской области – где-то 20-30", - уточнил он.

2018

Мужчина по имени Алексей попал в трудовое рабство в 2013 году после того, как потерял документы и искал случайный заработок в Москве. Около вокзала вербовщик предложил ему работу в Дагестане с зарплатой в 8000 рублей и премиями. Алексей вместе с еще девятью людьми был отправлен на автобусе в Дагестан, где их встретил хозяин кирпичного завода в Каспийске. Дважды мужчина пытался уйти с завода, но его ловили, избивали и возвращали. Лишь зимой 2014 года Алексею удалось сбежать, но около Махачкалы его остановили силовики для проверки документов, после чего, "пользуясь безвыходным положением пострадавшего", предложили ему поработать у одного из их родственников.

После этого, по словам мужчины, он несколько лет бесплатно пас для хозяев скот, пока один из жителей Дагестана не отвез его тайно в православный храм, где Алексею дали временный приют, а позже позвонили в "Альтернативу", представитель которой помог мужчине выехать в Москву.

2017

По словам жены 38-летнего Игоря Клюшина из Рязани, 16 февраля ее муж ушел за хлебом и не вернулся. При себе у него не было ни телефона, ни документов. Спустя пять месяцев он позвонил ей и рассказал, что, когда ушел за хлебом, встретил человека, который предложил ему работу, сообщила женщина. Выпив с новым знакомым, Игорь Клюшин, по словам его жены, очнулся уже в Махачкале и смог сбежать лишь через пять месяцев.

2016

Удалось вернуться домой Николаю, жителю Волгограда, которого насильно удерживали в одной из кошар в Дагестане, вместе с женой и новорожденной дочерью, - рассказал представитель движения "Альтернатива". По его словам, активисты движения пожаловались в полицию на нападение хозяина кошары, не желавшего отпускать Николая домой.

Современное рабство в Дагестане

Регионом, для которого современное рабство превратилось в реальность, стал Дагестан. В мае 2014 года сотрудники МВД Дагестана начали проверку по поводу сообщения блогера Закира Магомедова о существовании в Махачкале рынка рабов на автобусной остановке.

Закир Магомедов в своем "Твиттере" написал, что автобусная станция "Пирамида" - это "черный рынок, где покупают рабов". По сообщению блогера, всего за 15 тысяч рублей можно купить мужчину и за 150 тысяч – девушку.

Большинство выявленных случаев принудительного труда в Дагестане связано с заводами по производству стройматериалов. При этом республика демонстрирует высокий рост безработицы.

Рабы в Дагестане - дешевая рабочая сила, которую завлекают на Кавказ в основном обманным путем - тот же товар, который можно купить, продать.

Видеосюжет "Рабство XXI века (Дагестан)"

В видеоблоге "Кавказского узла" показан сюжет о совместном рейде МВД Дагестана и молодежного движения "Альтернатива", проведенном в мае 2013 года, в результате которого были освобождены четверо рабочих. Со слов рабочих, с момента прибытия на место владелец цеха забрал у них документы и ни разу не выплачивал зарплаты, а когда некоторые выразили недовольство работой и условиями, заявил, что он заплатил за каждого из них 15 тысяч рублей, и они должны отработать.

Цитаты из фильма "Рабство XXI века (Дагестан)" Владимир: "Меня, говорят, купили за 15 штук. Я ехал с документами, а некоторых везли в багажном отделении, как рабов в трюме". Алексей: "В Москве отлавливают рабов на Казанском, Ярославском вокзалах. Предлагают работу, напаивают, накармливают и сажают в вагон. А когда приезжаешь в Дагестан - тут уже приходят покупатели. За меня, говорят, заплатили 15 тысяч". Магомедшапи Магомедов (работодатель, начальник цеха): Я покупаю им все, что они просят из еды. Все вычитаю потом из их зарплаты. У нас договор был устный с ними такой. Никаких разрешений, лицензий у меня нет - здесь все так работают" .

Происходящее в Дагестане, однако, не все склонны квалифицировать как рабство. Например, дагестанский юрист Расул Кадиев, комментируя в мае 2013 года истории о подневольном труде в республике, отмечал: "Надо различать незаконное удержание, похищение и принудительный труд. На этой неделе к нам пришел человек из Башкирии. Он сказал, что работал на кирпичном заводе, с ним не расплатились, и он бросил работу и ушел. В данном случае сложно сказать, что это было именно рабство. Его никто не удерживал, не охранял, ему просто не заплатили". Между тем, по словам юриста, "есть работа, на которую дагестанцы не идут". Труд на заводах стройматериалов тяжелый и низкооплачиваемый. Что же касается фактов принудительного труда, то это – "трудовой спор", когда "людей заставляют отрабатывать, не платят" .

Истории "кавказских пленников"

Антон Кузнецов

В июне 2009 года из Дагестана в Липецкую область вернулся солдат Антон Кузнецов, пять лет считавшийся пропавшим без вести. По его словам, все это время он провел в рабстве, куда его продали командиры части.

Призывник из Липецкой области Антон Кузнецов ушел на срочную службу в 2003 году, а весной 2005 года исчез из части. По документам значилось, что Антон Кузнецов дезертировал в неизвестном направлении.

По словам Кузнецова, командиры одной из махачкалинских воинских частей, где он служил, передали солдата хозяевам частного кирпичного завода в "вечное пользование", а затем про него "забыли".

По возвращении Кузнецов был взят под стражу. Как выяснилось, он уже не был срочником. По документам, сразу же после приезда в Дагестан он подписал контракт. Однако сам солдат, по его словам, никаких документов не подписывал.

Сергей Хливной

26 сентября 2014 года в Волгоградской области сотрудники полиции сняли с автобусного рейса Махачкала – Москва 43-летнего мужчину без документов. Задержанный утверждал, что последние 18 лет он провел в рабстве в Дагестане, где у него отобрали паспорт. После дачи объяснений правоохранителям мужчина был отпущен и поехал в Москву автостопом, сообщили в волонтерской организации "Альтернатива".

Пассажир автобуса, представившийся Сергеем Хливным, рассказал, что он родом из Мурманска, однако последние 18 лет провел на принудительных работах в Дагестане. Он рассказал, что приехал в Махачкалу на заработки в 1996 году. Как только он сошел с автобуса, неизвестные отобрали у него все документы и заставили работать на кирпичном заводе в селе Петропавловском. За свой труд мужчина, по его словам, получал только еду и старую одежду, а самого его держали взаперти.

Через несколько месяцев Хливной совершил попытку побега, однако его поймали и заставили пасти скот в селе Таловка. С 2000 по 2004 год мужчина пас скот в селе Юрковка, с 2004 по 2007 год – в селе Казаюрт, с 2007 – в селе Камыш-Кутан. Он еще раз предпринимал попытку к бегству, однако его снова поймали.

Жителя Мурманска в Дагестане обнаружила волонтерская организация "Альтернатива". Сотрудник организации Алексей Никитин решил вывезти мужчину из Дагестана на автобусе. По свидетельству волонтера, посты в Дагестане и Калмыкии его спутник прошел без проблем, а уже под Волгоградом он был задержан правоохранителями до выяснения личности.

Родственники Сергея подавали в 1996-1997 годах заявление о его пропаже в полицию, однако, судя по всему, искать пропавшего без вести правоохранительные органы не стали.

Блогер Оксана Вельва приводит на своей странице основную хронологию нахождения в плену С.Хливного, записанную с его слов:

лето 1996 - осень 1996 кирпичный завод в Каспийске

осень 1996 - весна 1997 село Акуша, пас скот, сидел по ночам на цепи

весна 1997 - осень 1998 село Петропавловское, пас скот

осень 1998 - 2000 год село Таловка, пас скот

2000 год - 2004 год село Юрковка, пас скот

2004 год - 2007 год село Казаюрт, пас скот

2007 год - 2014 год - село Камыш-Кутан, пас скот

Также Оксана Вельва утверждает, что Сергей Хливной удерживался у своих хозяев, "неоднократно пытался бежать и предпринял около 20 (!!!) попыток к бегству, однако его ловили или хозяева, или "будущие хозяева" и увозили на фермы или кошары пасти скот".

Мнение Светланы Ганнушкиной:

"Информация Сергея Хливного и представителей "Альтернативы" требует тщательной проверки и полицейского расследования".

У правозащитницы Светланы Ганнушкиной вызвал сомнение тот факт, что человек находился в рабстве столь долгий срок и не сбежал. Ганнушкина привела известный ей пример, когда проживший несколько лет в Ингушетии у местного фермера неместный мужчина вернулся на Северный Кавказ после недолгого пребывания на родине. Он попросился назад к фермеру по причине того, что не смог адаптироваться к российским реалиям. Под влиянием рабочей обстановки у фермера он бросил пить и курить и никуда больше не пожелал уезжать. Также, по словам Светланы Ганнушкиной, к ней обращались освобождённые с помощью активистов "Альтернативы" из Дагестана жители других российских регионов, которые не могли найти работу и жилье. "Я подозреваю, что в Дагестане им было лучше – они приехали чистые, кормленые", - отметила Ганнушкина.

Добровольное рабство

Андрей Попов

История рядового Андрея Попова, пропавшего в октябре 2000 года, активно обсуждалась в Интернете и в блогосфере. Вернувшись домой в августе 2011 года, Попов заявил, что его 11 лет насильно удерживали на кирпичных заводах Дагестана.

В 2011 году солдат-срочник Андрей Попов из города Ершов Саратовской области заявлял, что с 2000 года находился в рабстве в Дагестане, где нелегально работал на кирпичном заводе, пока не сбежал. 17 августа 2011 года Андрей Попов после побега из Дагестана пришел в полицию и тут же был арестован. Позднее он был обвинен в дезертирстве.

Главное военное следственное управление распространило информацию о том, что военнослужащий признал факт дезертирства и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Родственники Попова, а также он сам это опровергали, однако перед началом слушаний Попов заявил, что признает свою вину. Правозащитники считают, что на него было оказано давление.



В ходе судебного заседания в Саратовском гарнизонном военном суде Андрей Попов заявил, что его избивали на кирпичных заводах в Дагестане.

"Некоторые шрамы на теле получены в период того, когда я был в Дагестане. В результате побоев со стороны дагестанцев. Бывало такое, что отказывался работать. Это было на кирпичном заводе. Несколько случаев было. Дубинками били, ногами били. Когда падаешь, можно и на кирпич напороться", - рассказал Попов.

На вопрос судьи Игоря Суровцева о работе на последнем кирпичном заводе в Дагестане подсудимый заявил, что контроль над работниками осуществляли так называемые бригадиры из числа местных жителей. "Бригадиры-дагестанцы следили, чтобы не отрывались от работы, простоя чтобы не было. В противном случае могли избить", - отметил подсудимый.

По его словам, он жил на территории завода в общежитии, где было чуть более десятка спальных мест, притом что работников было порядка 200 человек. "Остальные спали на полу. Там была охрана, общежитие на ночь закрывалось", - добавил Попов.

Он сказал, что кирпичным заводом руководил человек по кличке "доктор Магомед". "На руки деньги не давали. Там всем обещали в конце сезона отдать. Обещали, но мало кто получал", - заявил он.

В сентябре 2011 года следователи вместе с Андреем Поповым посетили кирпичные заводы, на которых, по словам военнослужащего, его держали в рабстве. Директор Каспийского кирпичного завода ООО "Стройсервис" Магомед Раджабов обвинил Попова в распространении ложной информации.

Видеосюжет "Рядовой Попов - раб или дезертир?"

В видеоблоге "Кавказского узла" представлен сюжет о результатах проверки следователями военной прокуратуры одного из кирпичных заводов Дагестана, где, по словам Андрея Попова, он 11 лет содержался в рабстве. Владелец кирпичного завода Каспийска эту информацию опровергает, называя эту информацию враньем или наговором :

Видеосюжет "Андрей Попов в Дагестане"

Продолжение следственных действий в Дагестане. Андрей Попов, обвиняемый в дезертирстве, в сопровождении следователей военной прокуратуры посещает кирпичные заводы вблизи Каспийска и села Мекеги Левашинского района, на которых, по его словам, он содержался в рабстве :

Борьба с рабством в Дагестане

О случаях освобождения людей, незаконно удерживавшихся на предприятиях в Дагестане, неоднократно сообщал "Кавказский узел". В частности, в июне 2014 года сообщалось об освобождении трех человек из трудового рабства в Дагестане, среди которых – двое граждан Республики Белоруссия.

Согласно статистике Международной организации миграции, в 2010 году зафиксированы 103 случая рабства на территории страны и с россиянами – за пределами России. В 2011 году – 50, столько же – за девять месяцев 2012 года. Однако правозащитники уверены, что рабов в России сотни и тысячи. По данным ООН, в РФ – один из крупнейших в мире рынков работорговли .

По словам лидера общественной организации "Альтернатива" Олега Мельникова, почти все похищенные в Дагестан попали одним и тем же путем – к ним подходили люди на остановках, предлагали хорошую работу. Тех, кто не хотел ехать – спаивали, добавляли в еду снотворное. Так они оказались в Дагестане.

По словам Мельникова, в преступной связке работают несколько участников: "Тот человек, что находит людей в Москве и приводит к автобусу, за каждого получает минимум тысячу рублей". Водители, по словам Мельникова, также находятся "в доле". "На контрольно-пропускных пунктах именно водители договариваются с проверяющими", - отметил Мельников. В Махачкале этих людей покупают те, кому нужна дешевая рабочая сила .

В среднем похищенные проводят в Дагестане больше года. Наемных рабочих выгоняют, если они уже физически не могут работать.

По словам корреспондента "Комсомольской правды" Дмитрия Стешина, волонтеры, занимающиеся освобождением рабов, стараются не сообщать полиции про свои спецоперации заранее, потому что "были ситуации, когда сама же полиция предупреждала преступников – и рабов прятали" .

По словам Закира Исмаилова – руководителя дагестанского отделения движения "Альтернатива", "были случаи, когда людям удавалось сбегать, но их тут же ловили патрульные ДПС и доставляли в отдел". А затем возвращали владельцам заводов .

Однако, по сообщениям прокуратуры Республики Дагестан, "фактов принуждения в какой-либо форме к труду прокурорской проверкой не установлено". Проверка прошла на заводах по производству кирпича в городах Махачкала, Кизилюрт, Кизляр, а также в других районах республики. По данным прокуратуры, у всех сотрудников заводов взяты объяснения об обстоятельствах их приезда в республику, их трудоустройства, условий жизни и работы, сказано на официальном сайте ведомства.

Похищения, работорговля и принудительный труд в Чечне (1990-е годы)

Новая Россия столкнулась с проблемой рабства на Кавказе в начале 1990-х годов, когда власть в Чечне перешла в руки Джохара Дудаева и его сторонников. Позже, когда Чечня стала анклавом, исключенным из российского правового поля, принудительный труд стал в республике частью повседневной реальности.

В общей сложности в Чечне за 1990-е годы более 46 тысяч человек обращены в рабство или использовались на принудительных работах – от сбора дикорастущей черемши до строительства дорог в Грузию через Итум-Кале и Тазбичи . Часто наемные рабочие обманом привлекались в Чечню под предлогом заработка денег, однако оплаты за свою работу они так и не получали .

Не только невольничий труд, но и похищение людей с целью выкупа служило одним из источников дохода организованной преступности в Чечне. Первым в Чечне (в начале 1994 года) стал похищать людей с целью получения выкупа Рамазан Лабазанов, бравший в заложники новоявленных чеченских миллионеров, разбогатевших на операциях с фальшивыми авизо. С началом боевых действий в декабре 1994 года воюющие стороны практиковали друг другу продажу и обмен пленных и убитых. В первый год военной кампании боевики освобождали пленных солдат и офицеров в основном с пропагандистскими целями .

После того как осенью 1996 года российские войска были выведены из Чечни, бандиты стали брать в заложники людей, сотрудничавших с федеральными властями и режимом Доку Завгаева.

С середины 1997 года, когда были похищены журналисты НТВ и ОРТ и за них был выплачен огромный выкуп, похищения людей были поставлены на поток. Первоначально правоохранительные органы Чечни пытались бороться с этим бизнесом, но впоследствии сами включились в посреднические операции по торговле невольниками, и даже сами стали похищать людей .

Рабство на Кавказе: история

По сообщениям Иоганна Бларамберга, географа и военного топографа XIX века, состоявшего на службе в Российской императорской армии, в рабство в те времена попадали либо военнопленные, либо те, кто был уведен во время набегов на территорию противника. В мирное время людей похищать можно было только тайно, в противном случае похититель подвергался кровной мести .

Пленники оказывались в Анапе, Сухум-Кале (Сухуме), Поти и Батуме для продажи турецким торговцам, которые отвозили их в Стамбул, а оттуда в Египет и порты Леванта (восточное побережье Средиземноморья) .

В "Докладной записке начальника Дагестанской области Главнокомандующему Кавказской армией кн. Барятинскому" от 30 марта 1861 года сообщается, что на Кавказе класс рабов "образовался большею частью из пленных христиан, захваченных в хищнических набегах, и находится в самом унизительном состоянии, какое только можно создать для человека". Рабы и рабыни считались "принадлежностью владельцев своих, как и всякое другое домашнее животное, с которым хозяин вправе поступить, как он хочет". "Они берегут невольников своих… потому что, лишившись раба, понесут материальный ущерб", - говорилось в записке .

На Кавказе находились крупнейшие на Ближнем Востоке невольничьи рынки. В частности, такая ярмарка находилась в ауле Эндирей (ныне - село в Хасавюртовском районе Дагестана). Историк Семен Михайлович Броневский (1763-1830) называл Эндирей "главною ярмонкою для торга пленными". Эндирейцы скупали пленников у горцев в обмен на порох, хлеб, соль, а иногда и за деньги. Из Эндирея скованных пленников проводили большими конвоями "через земли чеченские, ингушские и черкесские скрытными дорогами мимо российских караулов до Анапы" .

Кроме того, практиковавшаяся в регионе в течение столетий работорговля вызвала появление посредников в лице купцов, у которых торговля рабами превратилась в специальный промысел. Дореволюционные историки писали: "Этого рода торговлею усиленно занимались армяне, которые не оставляли этого промысла и с появлением русских на Кавказе". Пользуясь своим положением, они помогали горцам воровать людей в наших пределах, получая за это соответствующее вознаграждение от горцев, а потом помогали русскому правительству в переговорах с горцами о выкупе тех же пленных – также не без вознаграждения, или же сами выкупали, чтобы перепродавать их русским…" .

Работорговля на Северном Кавказе продолжала существовать вплоть до 60-х годов XIX века .

Примечания: