Священнику Виктору Пивоварову удалось отстоять храм от попыток властей снести его

25 июля 2024, 09:16

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Решение суда об отказе в сносе храма в Славянске-на-Кубани вступило в силу. Сроки апелляции со стороны властей, которые ранее требовали снести храм, прошли.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 мая стало известно, что власти Славянска-на-Кубани обратились в суд с требованием обязать архиепископа Российской православной церкви (РосПЦ) Виктора Пивоварова, оштрафованного ранее по уголовному делу о дискредитации армии, снести Свято-Покровско-Тихоновский храм. По их данным, храм построен на земельном участке, выделенном для индивидуального жилищного строительства. Требование о сносе храма является продолжением преследований за позицию по отношению к властям, заявил архиепископ Российской православной церкви Виктор Пивоваров. 18 июня Славянский городской суд отказал в удовлетворении иска администрации с требованием к архиепископу Российской православной церкви Виктору Пивоварову снести храм, где он служит.

28 декабря 2023 года стало известно, что архиепископ Российской православной церкви Виктор (Пивоваров) обвинен по уголовному делу о дискредитации армии. Поводом стала его статья с осуждением военной операции на Украине. Пивоваров связал свое уголовное дело с посланием верующим. В январе его дело поступило в Славянский горсуд. 8 апреля он был оштрафован на 150 тысяч рублей. Пивоваров заявил, что не признает себя виновным, но оспорить штраф отказался.

"23 июля решение суда об отказе в иске администрации Славянска-на-Кубани в сносе храма, которым руководит Виктор Пивоваров, вступило в законную силу", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда Славянска-на-Кубани. По его информации, стороны могут получить заверенное печатями суда решение, вступившее в законную силу. "Это значит, что храм не будет снесен", - пояснил представитель суда. Несмотря на то что решение было вынесено 18 июня, суд предоставил пять суток дополнительно, если какая либо из сторон направила свою жалобу по почте, добавил он.

Судебные тяжбы из-за храма и преследования священнослужителей парализовали работу храма, посетовал один из прихожан. "Людей приходит в разы меньше, потому что верующие опасаются преследований и провокаций силовиков и сами священнослужители находятся под постоянным "прицелом» ФСБ. Ни о какой свободе вероисповедания, записанной в Конституции РФ, речи вообще нет. Мы видим повторение отрицательного исторического примера вмешательства государства в дела церкви, когда храмы разрушались, а священники подвергались репрессиям», - высказал свое мнение один из прихожан храма, который представился Геннадием.

Сам Виктор Пивоваров воздержался от комментариев, сказав только, что благодарен прихожанам за их помощь и поддержку в это сложное время, при этом продолжения репрессий он не исключают.

Российская православная церковь (РосПЦ) - религиозное объединение неканонического православия русской традиции в России, Белоруссии, на Украине и в других странах, в основном на территории бывшего СССР. Не имеет евхаристического общения (совместного проведения литургий) с Московским патриархатом и ни с одной из поместных православных церквей, сообщает "Современная российская энциклопедия".

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