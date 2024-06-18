Суд отказался удовлетворить иск о сносе храма в Славянске-на-Кубани

18 июня 2024, 22:22

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Славянский городской суд отказал в удовлетворении иска администрации с требованием к архиепископу Российской православной церкви Виктору Пивоварову снести храм, где он служит. Проповеди Пивоварова важны и поддерживают в сложные времена, рассказали прихожане храма, предположив, что власти продолжат преследование священника.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая стало известно, что власти Славянска-на-Кубани обратились в суд с требованием обязать архиепископа Виктора Пивоварова, оштрафованного ранее по уголовному делу о дискредитации армии, снести Свято-Покровско-Тихоновский храм. По их данным, храм построен на земельном участке, выделенном для индивидуального жилищного строительства. Требование о сносе храма является продолжением преследований за позицию по отношению к властям, заявил архиепископ Российской православной церкви Виктор Пивоваров. По его словам, раньше храм посещало более сотни человек, теперь многие из них боятся приходить на богослужения.

28 декабря 2023 года стало известно, что архиепископ Российской православной церкви Виктор (Пивоваров) обвинен по уголовному делу о дискредитации армии. Поводом стала его статья с осуждением военной операции на Украине. Пивоваров связал свое уголовное дело с посланием верующим. В январе его дело поступило в Славянский горсуд. 8 апреля он был оштрафован на 150 тысяч рублей. Пивоваров заявил, что не признает себя виновным, но оспорить штраф отказался.

18 июня состоялось судебное заседание по иску властей Славянска-на-Кубани, которые требуют снести Свято-Покровский-Тихоновский храм. "Суд отказал в иске администрации в сносе храма. Сегодня судья огласила резолютивную часть решения. Мотивировочная часть решения будет готова через трое суток и стороны могут ее забрать. Однако, решение суда вступит в силу только 21 июля, если не будет подана апелляционная жалоба на это решение", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда Славянска-на-Кубани.

Сам священник Виктор Пивоваров подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что о решении суда ему известно от его представителя и прихожан, которые посетили заседание. Он рассказал, что один из прихожан, юрист, помог грамотно написать возражения на иск о том, что все сроки давности для подачи такого иска истекли, а сам "дом", который используется под храм, что не запрещено законом, был построен на его законном собственном участке с разрешения той же администрации в конце XX века.

"Храм не введен в эксплуатацию, но это не повод его сносить. С этой целью будет будет подан отдельный иск, после вступления в силу сегодняшнего решения суда об отказе в его сносе", - рассказал Виктор Пивоваров. Он не исключает, что на этом преследования его и его помощников, а так же попытки снести храм продолжатся.

Один из прихожан, который представится Максимом, сказал что посещает этот храм с момента его открытия, с 90-х годов XX века, и всегда восхищался мудростью и правдой, которую несет в своих проповедях людям священник. "Виктор Пивоваров - особенный человек, несмотря на возраст, обладающий огромной внутренней, душевной силой. Каждая его проповедь помогает людям жить и оставаться людьми. Я и мои соседи продолжаем приходить в храм и мы очень обеспокоены за жизнь и здоровье священнослужителей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Максим не верит, что храм, отца Виктора Пивоварова и его помощника, иеромонаха Иона, власти оставят в покое. "Они им мешают. Мешают совершать неблаговидные поступки. Смелость отца Виктора их бесит. Но он их и правда не боится. Он сказал, что намерен идти "до конца". Видимо, этого конца и добиваются власти, подсылая на проповеди своих людей, которые потом пишут на него доносы. Но люди все равно идут в храм и все равно слушают грамотные и важные проповеди отца Виктора", - рассказал он.

По словам Максима, около 15 человек пришли в суд поддержать священника, но их не пустили на заседание. "Суд проходил почему-то в закрытом режиме. Но когда судья была готова огласить свое решение, она пригласила нас всех в зал и мы стоя слушали ее решение об отказе удовлетворить иск администрации", - сообщил он.

По его словам, власти города представляли три чиновника - сотрудники администрации и представитель БТИ. "Они не могли предоставить судье основания, по которым пропустили срок подачи иска, так как сами выдавали разрешение на строительство, и суд им отказал в их иске о сносе храма", - рассказал Максим.

Другая прихожанка, которая представилась Ольгой, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" что также пришла в суд поддержать отца Виктора, так как знает его давно и давно ходит в храм, потому что нуждается именно в его духовном наставничестве. "Я не могу сказать, что я глубоко верующая. Я светский человек. Имею два высших образования, работу в ответственной частной структуре, но проповеди отца Виктора я посещаю регулярно, потому что он дает ответы на те вопросы, которые в учебниках по истории и с экранов ТВ не услышишь. Он несет людям сокровенные и правильные взгляды и моральные установки", - сказала она.

Женщина поясняет, что ей известно, что на каждую проповедь в храм, который открыт для всех, силовики продолжают подсылать своих агентов для фиксации проповедей. "Этих фискалов видно. Они выделяются среди нас. Судя потому, что они явно записывают его проповеди, они не оставят в покое священнослужителей, а снос храма это был "пробный камень", испугается ли отец Виктор. Но он не из пугливых и он сказал, что готов умереть за правду и будет ее продолжать нести людям, которые приходят на его проповеди", - уверена она.

Другая прихожанка Светлана, приезжает в храм Свято-Покровский-Тихоновский из Туапсе. Она рассказала, что раньше семья ходила в другую церковь, но действия священнослужителей были "не совместимы со словом Божьим и моралью". "Именно эта несовместимость и заставила меня и мою семью искать настоящую церковь и настоящего священника. Мы нашли отца Виктора в Славянске-на-Кубани в храме Свято-Покровский-Тихоновский, который стал нашим духовным домом. Здесь мы пребываем уже 10 лет. Почему слушаем проповеди отца Виктора? Потому что он говорит то, что думает. Он не притворяется в интересах власти, как священники московской епархии. У него нет таких золотых одежд и шапок, расшитых жемчугами и бриллиантами, как у священников приближенных к власти. Нет роскошного храма, но этот маленький храм и Виктор Пивоваров дают нам такой мощный заряд энергии и духовной пищи, что никто не заменит общения с ним. Мы его все любим, уважаем и желаем, чтобы слово "мир" в его проповедях не вызывало столько злости у тех, кто его преследует за миролюбивые и праведные слова", - говорит прихожанка.

Напомним, в марте 2023 года Славянский горсуд оштрафовал Пивоварова на 40 тысяч рублей по административной статье о дискредитации вооруженных сил. 29 марта 2023 года архиепископ подтвердил, что сказал во время проповеди в соборе слова, которые суд счел дискредитацией армии. Он решил не обжаловать решение суда.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Российская православная церковь (РосПЦ) - религиозное объединение неканонического православия русской традиции в России, Белоруссии, на Украине и в других странах, в основном на территории бывшего СССР. Не имеет евхаристического общения (совместного проведения литургий) с Московским патриархатом и ни с одной из поместных православных церквей, сообщает "Современная российская энциклопедия".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.