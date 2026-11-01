Изъятие слитков золота у семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда подняло вопрос о коррумпированности судей

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У членов семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова изъято свыше тысячи золотых слитков и монет, сообщили в службе судебных приставов. Жители Кубани, комментируя эти сведения в соцсети, потребовали расследовать правомерность вынесенных Черновым судебных решений, а также пожаловались на повсеместную коррумпированность судей в регионах юга России.

Как информировал "Кавказский узел", в апреле текущего года Октябрьский районный суд Краснодара изъял имущество семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова стоимостью около 900 млн рублей. В доход государства перешли недвижимость, 22 млн рублей со счетов ответчиков и 36 килограммов золота в слитках и монетах.

Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд с 1994 года. В 2019 году по достижении предельного для судьи 70-летнего возраста он ушел в отставку. В ноябре 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации прекратила его статус судьи в отставке. Сам он проживает на Кипре, сообщил 31 октября ТАСС.

У членов семьи Чернова и других лиц изъято свыше тысячи золотых слитков и монет, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

Представьте, сколько людей осуждено по фиктивным обвинениям

"В рамках исполнительного производства в отношении членов семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и других лиц судебные приставы передали в Гохран России свыше тысячи золотых слитков и монет", – привел 31 октября слова Аристова.

Пост о том, что у членов семьи Александра Чернова было изъято свыше тысячи золотых слитков и монет опубликовал в соцсети "ВКонтакте" паблик "Все нормально, это Краснодар", на который подписаны около 130 тыс. пользователей. На 08.55 мск 1 ноября этот пост набрал 110 реакций пользователей и 23 комментария.

"А заодно представьте, сколько народа сидит по фиктивным обвинениям. Ведь не за красивые глазки ему давали миллионы", – написала Людмила Горлачева.

"Сейчас будет заседание в суде, два раза апелляция решение отменяла, иду на третий круг, и после этой статьи грустно стало. Я ведь простая пенсионерка, которая борется с такой вот системой. Но если каждый будет отстаивать долго и нудно свою правоту, то система сломается. Знаю точно: с налоговой судилась, дошла до ВС и, о чудо, я победила", – отметила Марина Деднева.

"Слитки золота! Со всей моей родни снять – и 50 грамм не будет. Вот день берут. И за эти золотые слитки сколько судеб и жизней загубил?" – задался вопросом Андрей Смирнов.

"Да просто начинайте потрошить всех судей, не только краевых, а и районных. Вы просто будете в шоке, как можно бюджет пополнить", – считает Серый В.

Таких десятки, а по стране – тысячи

"Все судьи коррумпированы на 200%", – заявил Сергей Ююкин.

"Беднягу вычислили. Там таких десятки, а по стране – тысячи. А миллионы в нищете доживают", – написал Сергей Блохнин.

"Наверно, с кем-то поругался, иначе я не понимаю, как могли обнаружить это, имея опыт, который нужен, чтобы дойти до такого капитала", – указал Игорь Гимадинов.

"Поделился бы – и не трогали", – полагает Наташа Иванова.

"Дали свинке-копилке пополнеть, теперь отобрали. Нормально..." – прокомментировала Ирина Дронова.

У чиновников и силовиков на юге России регулярно изымаются предметы роскоши

В регионах юга России силовики неоднократно изымали дорогостоящее имущество чиновников, судей и сотрудников правоохранительных органов. Так, 7 апреля текущего года Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства активы вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, его родственников и приближенных на сумму свыше 10 млрд рублей. В его поместье с личным храмом в станице Динской при обыске изъяли около 4 млн долларов, 7 млн евро и 31 млн рублей наличными.

22 января текущего года Первомайский районный суд Краснодара конфисковал имущество бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. В доход государства обратили драгоценности, оцененные экспертами в 17,6 млн рублей, а также 128,8 млн рублей, 27,8 тысячи евро и 11,7 тысячи долларов, изъятые при обысках в ее жилище и служебном кабинете. Кроме того, у ответчиков по иску изъяли квартиру, машино-место и два автомобиля. Защита утверждала, что законных доходов Золотаревой было достаточно для приобретения этого имущества.

12 мая 2025 года Черкесский городской суд приговорил бывшего начальника управления Госинспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) по Ставропольскому краю Алексея Сафонова к 20 годам колонии по делу о взятках и конфисковал его имущество на сумму более 21 млн рублей. Особняк силовика, задержанного в июле 2021 года, стал известен благодаря "золотому унитазу": в доме были позолоченные унитаз и раковина, мебель с инкрустацией и хрустальные люстры. Помимо этого дома, у Сафонова обнаружили еще два десятка объектов недвижимости.