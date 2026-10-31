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02:57, 31 октября 2026

Глава Новокубанска арестован

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал на два месяца главу Новокубанска Александра Минина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября был задержан глава Новокубанска по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Суд арестовал главу Новокубанского городского поселения Александра Минина, пишет 30 октября "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Минин арестован по ходатайству следствия на два месяца - до 27 декабря текущего года.

Напомним, что, по данным следствия, в 2022 году администрация поселения заключила с коммерческой организацией договор аренды земли под объекты дорожного сервиса, на самом же деле там был размещен бетонный завод.

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Автор: "Кавказский узел"

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