Глава Новокубанска арестован

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Суд арестовал на два месяца главу Новокубанска Александра Минина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября был задержан глава Новокубанска по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Суд арестовал главу Новокубанского городского поселения Александра Минина, пишет 30 октября "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Минин арестован по ходатайству следствия на два месяца - до 27 декабря текущего года.

Напомним, что, по данным следствия, в 2022 году администрация поселения заключила с коммерческой организацией договор аренды земли под объекты дорожного сервиса, на самом же деле там был размещен бетонный завод.

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