Ролик в соцсети стал поводом для ареста жительницы Сочи

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Суд в Адлере оштрафовал и арестовал на 15 суток местную жительницу, которая опубликовала в соцсети ролик с демонстрацией символики экстремистских организаций. По версии силовиков, видео также дискредитировало российскую армию.

50-летняя женщина разместила на своей странице в социальной сети видеоролик, дискредитирующий Вооруженные силы Российской Федерации. Видео сопровождалось песней исполнителя, признанного в России иностранным агентом. Кроме того, в профиле правонарушительницы обнаружено изображение с флагом и лозунгом, которые являются атрибутикой запрещенных в РФ экстремистских организаций, сообщило сегодня МВД по Краснодарскому краю

По результатам проверки, проведенной сотрудниками сочинского отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России, в отношении женщины участковыми уполномоченными полиции составлено два протокола по статье о демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ).

Адлерский районный суд города Сочи признал местную жительницу виновной в инкриминируемом правонарушении и назначил ей наказание в виде выплаты штрафа в размере 50 000 рублей и 15 суток административного ареста, информирует ведомство.

О демонстрации символики какой организации идет речь, а также песня какого музыканта использовалась в видео, в сообщении не указано.

"Кавказский узел" также писал, что Курбан Магомедрасулов - уроженец села Первомайское Каякентского района Дагестана, краснодарский агитатор партии "Яблоко", 24 сентября подал уведомление о проведении митинга против фальсификаций на выборах в мэрию Краснодара. 27 сентября стало известно, что после отказа в согласовании митинга Магомедрасулова задержали у здания мэрии, на него составили шесть административных протоколов.

28 сентября связанный с силовиками телеграм-канал опубликовал видео с извинениями 19-летнего Курбана Магомедрасулова за дискредитацию армии и нецензурную брань. Позднее ролик выложила "Живая Кубань", назвав Магомедрасулова "провокатором". Магомедрасулов согласился сняться в видеоролике с "раскаянием", чтобы иметь возможность выйти из отдела полиции.

В октябре суд в Краснодаре дважды признал уроженца Дагестана Курбана Магомедрасулова виновным по административной статье об оскорблении власти, оштрафовав в каждом случае на 30 тысяч рублей.