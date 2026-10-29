×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:02, 29 октября 2026

Ролик в соцсети стал поводом для ареста жительницы Сочи

Сотрудник полиции задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Адлере оштрафовал и арестовал на 15 суток местную жительницу, которая опубликовала в соцсети ролик с демонстрацией символики экстремистских организаций. По версии силовиков, видео также дискредитировало российскую армию.

50-летняя женщина разместила на своей странице в социальной сети видеоролик, дискредитирующий Вооруженные силы Российской Федерации. Видео сопровождалось песней исполнителя, признанного в России иностранным агентом. Кроме того, в профиле правонарушительницы обнаружено изображение с флагом и лозунгом, которые являются атрибутикой запрещенных в РФ экстремистских организаций, сообщило сегодня МВД по Краснодарскому краю

По результатам проверки, проведенной сотрудниками сочинского отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России, в отношении женщины участковыми уполномоченными полиции составлено два протокола по статье о демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ).

Адлерский районный суд города Сочи признал местную жительницу виновной в инкриминируемом правонарушении и назначил ей наказание в виде выплаты штрафа в размере 50 000 рублей и 15 суток административного ареста, информирует ведомство.

О демонстрации символики какой организации идет речь, а также песня какого музыканта использовалась в видео, в сообщении не указано.

"Кавказский узел" также писал, что Курбан Магомедрасулов - уроженец села Первомайское Каякентского района Дагестана, краснодарский агитатор партии "Яблоко", 24 сентября подал уведомление о проведении митинга против фальсификаций на выборах в мэрию Краснодара. 27 сентября стало известно, что после отказа в согласовании митинга Магомедрасулова задержали у здания мэрии, на него составили шесть административных протоколов.

28 сентября связанный с силовиками телеграм-канал опубликовал видео с извинениями 19-летнего Курбана Магомедрасулова за дискредитацию армии и нецензурную брань. Позднее ролик выложила "Живая Кубань", назвав Магомедрасулова "провокатором". Магомедрасулов согласился сняться в видеоролике с "раскаянием", чтобы иметь возможность выйти из отдела полиции.

В октябре суд в Краснодаре дважды признал уроженца Дагестана Курбана Магомедрасулова виновным по административной статье об оскорблении власти, оштрафовав в каждом случае на 30 тысяч рублей. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Прокуратура Центрального района Сочи. Фото: https://yandex.ru/maps/org/prokuratura_tsentralnogo_rayona_goroda_sochi/ Прокуратура в Сочи подтвердила факты волокиты с заявлениями Абрамовой

Отказы полиции возбудить дела по заявлениям Екатерины Абрамовой, которая признана потерпевшей по делу о хищении денег дольщиков, прокуратура Центрального района Сочи признала незаконными. Сама Абрамова полагает, что документ составили задним числом.

Полицейские в Сочи. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Трое полицейских осуждены за превышение полномочий в Сочи

Суд в Сочи приговорил к реальным срокам троих сотрудников полиции, которые не оформили миграционное нарушение по просьбе чиновника.

Устье Анапки. Фото https://t.me/Roman_eco/2447?single Дамба для завоза песка на анапские пляжи демонтирована

Временный переезд, построенный для засыпки привозным песком пляжей Анапы, пострадавших из-за разлива мазута, демонтирован, параллельно почистили и устье реки Анапки.

Затонувший танкер близ Анапы. Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Страховщик заявил в суде об отсутствии у него части материалов по делу о затонувших близ Анапы танкерах

Арбитражный суд Краснодарского края отложил рассмотрение иска о возмещении расходов на ликвидацию последствий крушения танкеров в Керченском проливе. О переносе попросил страховщик, сославшийся на отсутствие части документов по делу.

Мусорный полигон. Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру Жители Кубани раскритиковали власти за провал мусорной реформы

Власти Кубани приняли решение ввести режим повышенной готовности в десяти муниципалитетах из-за исчерпания вместимости мусорных полигонов. Местные жители, комментируя это решение в сети, раскритиковали власти за провал мусорной реформы, а также пожаловались на скопления отходов и антисанитарию из-за свалок.

Сотрудники ресторана в Краснодаре записывают видеообращение. Кадр из видео https://t.me/typodar/64817 Работники ресторана в Краснодаре пожаловались на многомесячные долги по зарплате

Сотрудники ресторана "Бутик" в Краснодаре записали видеообращение с жалобой на многомесячные задержки зарплаты и безрезультатные обращения в трудовую инспекцию. По словам одной из работниц, деньги не получили около 20 человек.

Темы дня
Участник акции. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=sK2AM1QU2RE Акции к дню памяти жертв репрессий анонсированы в Армении и Грузии

Элене Хоштария. Фото: Грузия-Информ https://www.newsgeorgia.ge Элене Хоштария доставлена из тюрьмы в тбилисскую клинику

Рамиз Мехтиев. Фото: Trend News Agency Условный срок 88-летнему Рамизу Мехтиеву вызвал критику в Азербайджане

Маршрут Трампа. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=LqB2pZXEfO4 Соглашение по TRIPP ратифицировано парламентом Армении

Персоналии
Ахмед Дудаев. Фото https://www.grozny-inform.ru/multimedia/photos/188629/.
16:12, 27 октября 2026
Дудаев Ахмед Махмудович
Сергей Меняйло. Фото https://t.me/region15_info/50205. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
15:55, 27 октября 2026
Меняйло Сергей Иванович
Рамзан Кадыров. Фото https://grozny.tv/news/main/69312
15:39, 27 октября 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
События
17:53, 29 октября 2026
Новая группа бойцов отправлена из Грозного в зону СВО
12:56, 29 октября 2026
Восстановлено водоснабжение четырех сёл в Дагестане
09:57, 29 октября 2026
Четыре бойца из Дагестана убиты в военной операции
08:55, 29 октября 2026
Возобновлена подача света в дома жителей Дагестана
00:59, 29 октября 2026
Названо имя убитого военного из Астраханской области
21:38, 28 октября 2026
Контрактник из Калмыкии убит на Украине
Все события дня
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Показать больше