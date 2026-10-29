Дамба для завоза песка на анапские пляжи демонтирована

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Временный переезд, построенный для засыпки привозным песком пляжей Анапы, пострадавших из-за разлива мазута, демонтирован, параллельно почистили и устье реки Анапки.

Как писал "Кавказский узел", переезд через реку Анапку строился для засыпки пляжей привозным песком после разлива мазута, и по окончании работ власти курорта планировали его убрать. Но, несмотря на то, что работы по завозу песка закончены, конструкция все еще остается, указали пользователи Telegram. Река превратилась в болото, что косвенно вызвало гибель рыбы.

Временное гидротехническое сооружение на реке Анапке убрали, сообщил эколог, директор природоохранных программ организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

"Речке вернули природный гидрологический режим, даже немного углубили устье", — сообщил он в своем Telegram-канале.

На реке Анапке провели работы по очистке береговой линии, отчитался заммэра Анапы Сергей Донец. "Специалисты срезали камыш, убрали скопившийся мусор и собрали растительные остатки. Расчистка берегов и русла помогает предотвратить скопление мусора и растительности, которые могут препятствовать движению воды в случае паводка", — указал он в своем Telegram-канале.

Это сообщение перепостил в своем Telegram-канале блогер Макс Анапский, он набрал три комментария.

"Ездим каждое утро посмотреть, как идут работы. Мусора там ещё убирать и убирать", — указала Наталья Ифраимова.

"Дно бы почистить", — прокомментировал Андроид.

"Молодцы, что сказать. И до Анапки руки дошли", — написала Larisa.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".