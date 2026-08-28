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Кавказский узел

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20:20, 28 августа 2026

Пользователи Telegram призвали убрать переезд через Анапку после отсыпки пляжей

Временный переезд через Анапку, Скриншот фото от 19.08.26 пользователя Елена Хелен, https://t.me/prof_grazdanin/3812?comment=11855

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Переезд через реку Анапку строился для засыпки пляжей привозным песком после разлива мазута, и по окончании работ власти курорта планировали его убрать. Но, несмотря на то, что работы по завозу песка закончены, конструкция все еще остается, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", работы по откачке мазута из фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", затонувших в результате крушения в Керченском проливе в декабре 2024 года, завершены. Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 111 пляжей Анапы после отсыпки привозным песком. Ранее в августе спутниковая съемка Planet зафиксировала продолжение утечки нефтепродуктов из затонувших в Керченском проливе танкеров "Волгонефть".

В январе 2026 г. в целях скорейшего восстановления пляжей было начато строительство временной дамбы-переезда на р. Анапка. Прошло более полугода, восстановление пляжей завершено, согласно заявления главы администрации  Анапы, а дамба находится на прежнем месте и никто демонтировать ее не собирается, - указал автор обращения, которое опубликовал Telegram- канал "Профессиональный гражданин".

"Почему-то всем наплевать на состояние р. Анапка и государственного  природного  заказника "Анапский". А ведь незаконно возведенный объект капитального строительства: ГТС - дамба-переезд на р. Анапка, препятствующее водообмену река-море-река просто убивает реку и все живое на данной территории", - говорится в публикации. 

Эт сообщение набрало к 20.00 мск 11 комментариев.

"Судьба Анапки в компетенции краевой власти, а главе муниципалитета не с руки задавать вопросы МЧС", - считает Виктор Алексеевич.

"Дамбу-переезд возвело АО "Курорты Анапы", учредителем которого является  город-курорт Анапа (согласно открытых данных), так что муниципалитет имеет самое непосредственное отношение к строительству, а МЧС к этому не имеет никакого отношения- возразил Игорь Комаров.

"Надо писать заявление в природоохранную прокуратуру", - считает Виктор.

 О том, что временный переезд будет демонтирован, глава горда Светлана Маслова сообщала 7 апреля.

"В районе центрального пляжа завезли грунт для формирования технологического проезда через речку Анапку, чтобы обеспечить движение грузовой технике. Также в течение дня сюда завезут плиты и пластиковые трубы для обустройства временной дренажной системы, чтобы не нарушить естественное течение воды. После завершения всех работ этот временный мост демонтируют, участок приведут в первоначальный вид", - писала  мэр в своем Telegram-канале

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Автор: "Кавказский узел"

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