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05:51, 28 августа 2026

Боец из Южной Осетии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Цхинвале похоронили Азамата Бекоева, убитого в зоне проведения спецоперации на Украине. С начала СВО власти официально признали убитыми там не менее 100 военнослужащих из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля в Цхинвале похоронили Барсага Кочиева, убитого в зоне проведения специальной военной операции. С начала СВО власти официально признали убитыми там не менее 99 военнослужащих из Южной Осетии.

27 августа состоялись похороны жителя Южной Осетии Азамата Бекоева, позывной "Танчик", который был убит в зоне проведения специальной военной операции, пишет государственное информационное агентство "Рес".

Бекоеву было 33 года. У него остался малолетний сын. Посмертно награжден медалью "Защитнику Отечества".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 100 бойцов из Южной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: Кавказский узел

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