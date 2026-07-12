Военный из Южной Осетии убит в зоне СВО
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В Цхинвале похоронили Барсага Кочиева, убитого в зоне проведения спецоперации на Украине. С начала СВО власти официально признали убитыми там не менее 99 военнослужащих из Южной Осетии.
Как писал "Кавказский узел", 20 июня в Цхинвале похоронили Андрея Табуева, убитого в зоне проведения специальной военной операции. С начала СВО власти официально признали убитыми там не менее 98 военнослужащих из Южной Осетии.
11 июля состоялись похороны жителя Южной Осетии Барсага Кочиева, который был убит в зоне проведения специальной военной операции, пишет государственное информационное агентство "Рес".
Кочиев родился в 1999 году, до начал СВО служил в ОМОН Южной Осетии, был удостоен различных наград, в том числе "Ордена мужества". В апреле 2025 года пошел на задание и не вернулся. Более года считался пропавшим без вести. Посмертно награжден медалью "Защитнику Отечества".
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 99 бойцов из Южной Осетии.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
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