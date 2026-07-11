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01:33, 11 июля 2026

Подорожание бензина ударило по бюджету махачкалинцев

Цена бензина на АЗС "Аско" повысилась на 10 рублей между 8 и 10 июля. Фото корреспондента "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Цена бензина на заправках в Махачкале продолжает повышаться даже в отсутствие больших очередей: на одной из проверенных "Кавказским узлом" АЗС он подорожал на десять рублей за два дня. Топливные расходы водителей выросли минимум на несколько тысяч рублей в месяц, рассказали махачкалинцы. 

Как писал "Кавказский узел", ситуация с доступностью бензина в Махачкале улучшилась, хотя многие АЗС еще остаются закрытыми, но цены на топливо не снижаются, поэтому приходится ограничивать поездки, рассказали "Кавказскому узлу" махачкалинцы. К 8 июля очереди на махачкалинских заправках сократились, но цены, по словам водителей, остались высокими

В Дагестане цены на бензин за месяц снизились на 25 процентов, заявила ассоциация АЗС "Дагтопливо". Жители республики, комментируя этот отчет объединения в соцсети, указали на сохраняющийся топливный ажиотаж, очереди на заправках и реальное увеличение стоимости горючего.

Режим работы АЗС, расположенных на проспекте Шамиля между "Троллейбусным кольцом" и Ташкентской улицей в Махачкале к 10 июля не изменился: заправки, которые были закрыты двумя днями ранее, так и не открылись.

На АЗС "Аско" на проспекте Шамиля бензин подорожал на 10 рублей по сравнению с 8 июля; топливо было в наличии, в очереди стояли около 10 машин. Стоимость АИ-100 - 140 рублей, АИ-95 - 120 рублей, АИ-92 - 115 рублей, газ остался на прежнем уровне - 35 рублей. Действовало ограничение по продаже в одни руки 40 литров. 

На остальных АЗС, которые посетил корреспондент "Кавказского узла", объявлений об ограничениях продаж не было, но, как сообщили водители, иногда об этом предупреждали устно работники заправок. На АЗС Eko, где 8 июля были в наличии три вида бензина и дизельное топливо, 10 июля отпускался только газ, по той же цене, что и два дня назад.

На АЗС "Нефтяник" АИ-95 и АИ-92 10 июля продавались по одинаковой цене в 110 рублей за литр. На АЗС "Астра" на проспекте Насрутдинова цена АИ-100 составляла 125 рублей за литр, АИ-95 - 120 рублей, АИ-92 - 110 рублей. На АЗС на проспекте Акушинского АИ-95 стоил 130 рублей, АИ-92 - 120 рублей, газ - 36.9 рублей, дизтопливо - 130 рублей. Очереди на этих АЗС были небольшими, от трех до 10 машин.

Водитель Юсуп сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что понес дополнительные финансовые потери не столько из-за дефицита топлива, сколько из-за его значительного подорожания. 

«В первое время, когда был дефицит бензина на АЗС, тратилось много времени на его поиск, приходилось опаздывать на работу, или ночью выезжать, чтобы найти работающую заправку. Сейчас найти бензин легче, но возросла нагрузка на бюджет, ежемесячно это несколько тысяч рублей», - рассказал мужчина.

Махачкалинец Надыр сообщил, что стал чаще пользоваться общественным транспортом. «У меня уходит много времени, особенно в часы пик, на поездку к работающим АЗС, так как возле меня все закрыты. Еще на некоторых существуют ограничения на 20-30 литров, поэтому, чтобы заправить полный бак, приходится ездить два раза. Частично начал пользоваться общественным транспортом и такси, так выгоднее», - сказал он. 

«Я постоял бы и час в очереди, если была прежняя цена за топливо. С такими ценами очень невыгодно. Хорошо, у меня в автомобиле установлено газовое оборудование: езжу, в основном, на нем, так выгоднее», - заявил Даниял

Комментируя систему заправки по четным и нечетным дням, введенную в Астраханской области, водители выразили сомнение, что в Дагестане такой вариант сработает, поскольку в республике мало законопослушных автовладельцев. «Начнется бардак на АЗС, будут лезть с любыми номерами, начнется путаница, конфликты. И так, у всех нервы на пределе, а тут еще новые ограничения», - считает Муслим.

«Свои понесенные затраты из-за подорожания бензина не считал, но за последний месяц до 5 тысяч рублей точно. Еще нервотрепка найти работающую АЗС, выстоять очередь», - рассказал Алибек. Введение системы заправки по четным и нечетным дням он также считает бесперспективным в Дагестане.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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