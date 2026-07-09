Жительница Дагестана получила срок за причастность к боевикам в Сирии

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Суд в Дагестане приговорил местную жительницу Халипат Салаватову к шести годам заключения за участие в незаконном вооруженном формировании в Сирии, но отсрочил исполнение приговора до 14-летия ее ребенка.

Женщине вменяли участие в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ). Эта статья предусматривает от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

По версии обвинения, в 2016 году Халипат Салаватова добровольно присоединилась к вооруженной группировке в Сирии, являющейся частью международной террористической организации. До ноября 2025 года она выполняла в интересах боевиков “хозяйственно-обеспечивающие задачи”, сообщило со ссылкой на республиканское управление ФСБ РИА «Дагестан».

Хасавюртовский районный суд суд назначил обвиняемой шесть лет колонии общего режима, однако отсрочил отбывание наказания: женщина начнет отбывать срок после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. Приговор вступил в законную силу, отметили в ведомстве.

Дело Халипат Салаватовой поступило в суд 28 января 2026 года, разбирательство заняло менее месяца - приговор был вынесен 24 февраля, следует из картотеки Хасавюртовского райсуда. В процессе участвовал начальник хасавюртовского СИЗО №3, что указывает на содержание Салаватовой под стражей во время суда. Прокурор подал апелляционное представление на приговор в Верховный суд Дагестана, 30 апреля апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Данных о том, что именно обжаловал прокурор, в картотеке нет.

Халипат Салаватова - уроженка села Костек Хасавюртовского района Дагестана, ей 30 лет, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Данные Салаватовой с пометкой о причастности к терроризму были внесены в реестр 19 июля 2024 года.

Когда и при каких обстоятельствах женщина вернулась из Сирии в Дагестан, неизвестно. Комментариями Салаватовой или ее адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2025 года суд в Дагестане приговорил к восьми годам заключения 62-летнюю Лазай Казимагомедову, которая уехала в Сирию весной 2015 года.