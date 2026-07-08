×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:33, 8 июля 2026

Менее 24% заявителей получили выплаты после наводнения в Дагестане

Наводнение в Дагестане. Фото: Пресс-служба МЧС Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Помощь по заявкам жителей Дагестана, пострадавших от наводнения, получили 65,5 тысяч человек, что составляет менее 24% от общего числа заявителей.

Как писал "Кавказский узел", по данным МЧС на 22 мая, в Дагестане от пострадавших поступило 274 тысячи заявлений. Ко 2 июля сумма выплат по заявкам жителей Дагестана, пострадавших от наводнения, достигла 2,2 млрд рублей. Помощь получили свыше 60 тысяч человек, что составляет менее 22% от общего числа заявителей.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Временно исполняющий обязанности вице-премьера Дагестана Абдурахман Махмудов сегодня отчитался о выплатах на заседании рабочей группы по оказанию жителям единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в результате наводнения, сообщает пресс-служба правительства Дагестана в Telegram-канале.

Чиновник отметил, что всего осуществлено 65 488 выплат: в том числе единовременная материальная помощь - 47 889 выплат, финансовая помощь по потере имущества первой необходимости - 17 573 выплаты. 

По информации Махмудова, особый акцент сделан на Дербентском, Карабудахкентском районах, городах Дагестанские Огни и Махачкала, где сохраняется значительное число жалоб и необработанных обращений. Уточнены показатели по рассмотрению заявлений от жителей Кулинского района. Также рассмотрены системные проблемы и частые причины отказов в выплатах.

Временно исполняющий обязанности министра труда и социального развития региона Магомедзагид Кихасуров на заседании доложил, что прием заявлений от населения для получения единовременной финансовой помощи продлится до 1 сентября 2026 года.

Замминистра строительства Салам Гасайниев в свою очередь проинформировал, что продолжается прием заявлений на выплаты по утраченному или поврежденному жилью в Магарамкентском, Дахадаевском районах и Каспийске. Завершить прием документов планируется до 25 июля.

Восстановление жилых домов после разрушительных оползней в селах Дахадаевского района легло на плечи самих сельчан. Суммы компенсаций, которые получила только часть пострадавших, не покрывают реальных затрат, но в основном местные жители полагаются на сильную традицию взаимовыручки. 

Минимущество Дагестана рапортовала, что "организована работа по ускоренному оформлению прав собственности. Около 100 заявлений уже направлено в Росреестр, где правоустанавливающие документы для получения выплат гражданам оформляются в ускоренном двухдневном режиме", - говорится в сообщении правительства региона.

"Кавказский узел" также писал, в начале июля жители села Адильотар Хасавюртовского района записали видеообращение к Путину с просьбой взять под личный контроль ситуацию с выплатами и передачей жилищных сертификатов пострадавшим в результате весеннего наводнения в Дагестане. 

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
15:29, 8 июля 2026
Военный осужден в Нальчике за отсутствие на службе
12:34, 8 июля 2026
Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
04:41, 8 июля 2026
Ростовский суд признал жителя Горловки виновным в госизмене
02:43, 8 июля 2026
Пожар произошел на предприятии на Кубани после атаки БПЛА
00:47, 8 июля 2026
Военный из Ростовской области убит на Украине
22:14, 7 июля 2026
Врачи из Астраханской области оштрафованы за ложные диагнозы для призывников
Все события дня
Новости
Алина Джикаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:31, 8 июля 2026
Алина Джикаева признала вину в даче взяток полицейскому
Продукция завода по производству извести в Гулли. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=wCW37k63twU
07:38, 8 июля 2026
Жители Гулли обратились к Щукину с жалобой на завод по производству извести
Кадр видеообращения жителей Самилах в Дагестане с жалобой на отсутствие элементарной инфраструктуры. Фото: Новости ННТ / Telegram-канал
20:39, 7 июля 2026
Сельчане в Дагестане пожаловались на плачевное состояние инфраструктуры
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:58, 7 июля 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
Табло с ценами на бензин в Дагестане. Скриншоты фото из телеграм-каналов «Каспийск 24» и «Голос Дагестана»
15:00, 7 июля 2026
Отчет профильной ассоциации о снижении цен на бензин вызвал скепсис у жителей Дагестана
Персоналии
Зарема Мусаева. Фото https://t.me/no_torture/3204*
11:01, 8 июля 2026
Мусаева Зарема Абуязитовна
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
10:50, 8 июля 2026
Щукин Федор Вячеславович
Бабушкин Игорь Юрьевич, фото https://www.astrobl.ru/news/112792
11:02, 7 июля 2026
Бабушкин Игорь Юрьевич
Справочник
Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot. Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Адам Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Ордена и медали Адама Кадырова

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Алина Джикаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08 июля 2026, 14:31
Алина Джикаева признала вину в даче взяток полицейскому

Продукция завода по производству извести в Гулли. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=wCW37k63twU
08 июля 2026, 07:38
Жители Гулли обратились к Щукину с жалобой на завод по производству извести

Мазут на песке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08 июля 2026, 05:40
Экологи назвали ожидаемыми жалобы туристов на мазут на пляжах Кубани

Пожар на АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08 июля 2026, 01:44
Политологи в Баку объяснили значение ударов по украинским объектам SOCAR

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше