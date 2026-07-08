Менее 24% заявителей получили выплаты после наводнения в Дагестане

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Помощь по заявкам жителей Дагестана, пострадавших от наводнения, получили 65,5 тысяч человек, что составляет менее 24% от общего числа заявителей.

Как писал "Кавказский узел", по данным МЧС на 22 мая, в Дагестане от пострадавших поступило 274 тысячи заявлений. Ко 2 июля сумма выплат по заявкам жителей Дагестана, пострадавших от наводнения, достигла 2,2 млрд рублей. Помощь получили свыше 60 тысяч человек, что составляет менее 22% от общего числа заявителей.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Временно исполняющий обязанности вице-премьера Дагестана Абдурахман Махмудов сегодня отчитался о выплатах на заседании рабочей группы по оказанию жителям единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в результате наводнения, сообщает пресс-служба правительства Дагестана в Telegram-канале.

Чиновник отметил, что всего осуществлено 65 488 выплат: в том числе единовременная материальная помощь - 47 889 выплат, финансовая помощь по потере имущества первой необходимости - 17 573 выплаты.

По информации Махмудова, особый акцент сделан на Дербентском, Карабудахкентском районах, городах Дагестанские Огни и Махачкала, где сохраняется значительное число жалоб и необработанных обращений. Уточнены показатели по рассмотрению заявлений от жителей Кулинского района. Также рассмотрены системные проблемы и частые причины отказов в выплатах.

Временно исполняющий обязанности министра труда и социального развития региона Магомедзагид Кихасуров на заседании доложил, что прием заявлений от населения для получения единовременной финансовой помощи продлится до 1 сентября 2026 года.

Замминистра строительства Салам Гасайниев в свою очередь проинформировал, что продолжается прием заявлений на выплаты по утраченному или поврежденному жилью в Магарамкентском, Дахадаевском районах и Каспийске. Завершить прием документов планируется до 25 июля.

Восстановление жилых домов после разрушительных оползней в селах Дахадаевского района легло на плечи самих сельчан. Суммы компенсаций, которые получила только часть пострадавших, не покрывают реальных затрат, но в основном местные жители полагаются на сильную традицию взаимовыручки.

Минимущество Дагестана рапортовала, что "организована работа по ускоренному оформлению прав собственности. Около 100 заявлений уже направлено в Росреестр, где правоустанавливающие документы для получения выплат гражданам оформляются в ускоренном двухдневном режиме", - говорится в сообщении правительства региона.

"Кавказский узел" также писал, в начале июля жители села Адильотар Хасавюртовского района записали видеообращение к Путину с просьбой взять под личный контроль ситуацию с выплатами и передачей жилищных сертификатов пострадавшим в результате весеннего наводнения в Дагестане.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".