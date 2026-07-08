Военный из Ростовской области убит на Украине

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Максим Парменов из Пролетарского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 938 убитых там донских военных.

Как писал "Кавказский узел", на 4 июля власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 937 военных из Ростовской области.

О вручении медали "За отвагу" семье убитого в военной операции Максима Парменова отчиталась пресс-служба администрации Пролетарского района в Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 938 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце июня администрация Пролетарского района сообщила, что на Украине убит Владимир Корсунов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.