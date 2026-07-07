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12:02, 7 июля 2026

Сестра жертвы "убийства чести" из Азербайджана пожаловалась на безучастность грузинских следователей

Фатима Керимова. Фото: https://www.instagram.com/p/DaX229aCDk7/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

20-летняя жительница Азербайджана Фатима Керимова переехала со своим молодым человеком в Грузию, чтобы сыграть там свадьбу. Спустя время девушку убил двоюродный брат по указанию их родственников, которые сочли отъезд Керимовой побегом, опозорившим семью. Сестра Керимовой потребовала от властей Грузии и Азербайджана обеспечить справедливое расследование.

Фатима Керимова уехала в Грузию, чтобы сыграть там свадьбу

Феминистское сообщество и правозащитники критикуют использование термина "убийство чести", настаивая на его замене понятием "фемицид". По их мнению, понятие "убийство чести" легитимизирует мотив преступника, использование слова "честь" в названии переносит фокус с самого акта насилия на субъективные представления убийцы о своей репутации. Что создает иллюзию, что у преступления есть социально приемлемое или даже логичное обоснование, указано на сайте "ООН-Женщины".

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, ведомство направило властям Грузии официальный запрос, в котором заявило о готовности оказать в рамках международного правового сотрудничества правовую помощь и другую поддержку в расследовании убийства гражданки Азербайджана Фатимы Керимовой.

Генпрокуратура Азербайджана отметила, что заинтересована в полном, всестороннем и объективном расследовании, привело 6 июля сообщение ведомства агентство АПА.

Речь идет об убийстве 20-летней Фатимы Керимовой, тело которой было найдено в съемной квартире на окраине Тбилиси. Ее младшая сестра Зулейха считает, что девушка стала жертвой "убийства чести", а подозреваемый – их 26-летний двоюродный брат. Он уже покинул Грузию находится в Турции, сообщило ИА "Новости Грузия".

По словам Зулейхи, она и ее 19-летняя сестра Фатима стали сиротами после того, как в 2020 году их мать умерла от онкологического заболевания, а через два года после тяжелой болезни скончался отец. Девушки жили в Баку, Фатима работала ассистентом ветврача.

У Фатимы около двух месяцев назад появился молодой человек, который предложил ей переехать в Грузию и сыграть там свадьбу. После переезда мужчина начал проявлять жестокость. "Он бил ее, тушил об ее тело сигареты. Потом порвал ее документы, заложил ее телефон, забрал все деньги и в конце концов просто исчез. Фатима осталась на улице в чужом городе – без копейки, без связи и без паспорта", – привело агентство слова Зулейхи Керимовой.

Фатима связалась со своей знакомой, которая помогла ей найти временное укрытие и выйти на связь с родными. Фатима обратилась за помощью к своему 26-летнему двоюродному брату по отцовской линии. Тот пообещал приехать в Тбилиси, уладить проблемы с документами и забрать ее обратно в Баку. 3 июня он приехал в Грузию и снял квартиру в Варкетили – спальном районе Тбилиси.

По версии правозащитников, родственники Фатимы сочли ее "побег" с мужчиной позором для семьи, и двоюродный брат приехал, чтобы совершить "убийство чести". "Во время одного из разговоров Фатима призналась, что наш брат угрожает ей ножом и хочет убить. Она присылала фотографии со следами побоев. Она умоляла меня никому не говорить и, как я ни просила, не говорила адрес дома, чтобы я вызвала полицию… Она говорила мне: "Я хочу жить", – рассказала Зулейха.

Сестра Керимовой пожаловалась на безучастность полицейских

Фатима около двух недель насильно удерживалась в квартире. Позже соседи рассказали полицейским, что накануне трагедии слышали за стеной сильную ссору, сообщил на своем сайте телеканал Pirveli.

26 июня Зулейха не смогла связаться со своей сестрой. Ее брат заявил ей, что когда он уходил из квартиры, то Фатима спала. Больше он не выходил на связь. Спустя время Зулейхе удалось узнать адрес квартиры, полицейские взломали дверь в нее и обнаружили тело Фатимы. По предварительной версии, она была задушена.

Зулейха похоронила 30 июня сестру в Азербайджане, она пытается добиться справедливости, но пожаловалась на безучастность как грузинских силовиков, так и азербайджанских. МВД Грузии возбудило дело по статье об убийстве, но деталей не раскрывает – следователи потребовали от Зулейхи, чтобы она лично приехала в Тбилиси для ознакомления с материалами дела.

Девушка пожаловалась, что у нее нет денег на поездку и проживание в Тбилиси. Поскольку преступление совершено в Грузии, то полиция Азербайджана заявила, что ничего не может поделать. Зулейха требует наказания не только для убийцы, но и для бывшего парня Фатимы, так как именно он, по ее словам, уничтожил документы Фатимы и лишил ее возможности спастись самостоятельно.

Некоторые родственники Фатимы Керимовой уже пытаются оправдать убийцу, они заявили, что тот "смыл позор" и "восстановил честь семьи", рассказала руководитель правозащитной организации "Сапари" Байя Патарая, юристы которой пытаются добиться для Зулейхи статуса правопреемницы пострадавшей.

Житель Агджабединского района Азербайджана Эмин Алиев, обвиняемый в убийстве Фатимы Керимовой, задержан в Турции. МВД Грузии ранее объявило его в международный розыск, сообщило издание Media.az.

Жертвами "убийств чести" на Кавказе становятся женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. Термин "убийство чести", хотя и является общепринятым, не совсем точен, так как возвеличивает убийц. "Ужасно, что такое понятие, как убийство чести, до сих пор существует в мозгах наших соплеменников", – указала правозащитница Светлана Анохина. На "Кавказском узле" опубликован материал "Убитые сплетнями".  Убийства женщин по мотивам "чести" на Северном Кавказе". "Кавказский узел" также подготовил видеосюжет об "убийствах чести" на Кавказе.

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Автор: "Кавказский узел"

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