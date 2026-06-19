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Кавказский узел

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18:58, 19 июня 2026

Обнародованы новые данные о предполагаемом убийце Скрепецкого

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мужчина, задержанный в пригороде Варшавы по подозрению в убийстве автора карикатур на Кадыровых Семена Скрепецкого, говорил по-русски и знал азербайджанский язык, утверждают его соседи по хостелу. 

Как писал "Кавказский узел", 18 июня стало известно о задержании в Польше подозреваемого в убийстве художника Роберта Кузовкова (Семена Скрепецкого). Задержанный мужчина использовал грузинский паспорт; по утверждению некоторых источников, документ с большой долей вероятности является поддельным, а сам подозреваемый - чеченец. 

16 июня художник из России Роберт Кузовков, который рисовал под псевдонимом Семен Скрепецкий карикатуры на Рамзана Кадырова и Владимира Путина, был застрелен неизвестными в польском городе Бяла Подляска. Смерть Кузовкова лишь усилила интерес к его работам и придала новый резонанс темам, которые он затрагивал в своем творчестве, указали пользователи соцсетей, комментируя убийство автора карикатур на Кадырова. Знакомые художника уверены в политическом характере убийства, прокуратура заявила о нескольких версиях, не раскрыв их. 

О возможных связях задержанного в Пястове мужчины с Азербайджаном журналистам сообщили постояльцы хостела для иностранных рабочих, где утром 18 июня прошла полицейская операция. Хостел расположен в одном здании с грузинским рестораном, многие из его жильцов выглядят как выходцы с Кавказа, пишет “Агентство. Новости”*. 

По словам постояльцев, задержанный мужчина заселился в хостел накануне операции по его задержанию, вечером 17 июня. Он хотел снять отдельную комнату, но из-за отсутствия свободных номеров ему пришлось поселиться в общей. Из вещей у него с собой был только небольшой рюкзак, оружия соседи по хостелу при нем не заметили. 

Жильцы утверждают, что раньше не видели этого человека в хостеле. Никто из них не смог назвать имя задержанного, откуда он прибыл и куда направлялся. При этом трое постояльцев заявили, что он говорил по-русски, а одна жительница утверждает, что он также знал азербайджанский язык. Женщина сообщила, что считает его “азербайджанцем из Грузии”. 

Подозреваемому предположительно 36 лет - такой возраст указан в паспорте гражданина Грузии, который, по данным польских силовиков, может быть поддельным. Министр внутренних дел Польши Марцин Кирвинский ранее заявил, что задержанный подозревается непосредственно в совершении убийства Скрепецкого, а также может быть причастен к другим преступлениям, совершенным в Польше в 2022 году

Активист чеченской диаспоры в Польше Ислам Белокиев*, комментируя неподтвержденные сведения о происхождении задержанного, заметил, что связывает убийство с деятельностью российских спецслужб. 

“Даже если задержанный родом из Чечни, такое действие не произошло бы без участия российских спецслужб. Рамзан Кадыров, вероятно, очень рад, что это преступление приписывают ему, потому что, по его мнению, это повышает его авторитет как безжалостного, мстительного человека. Но даже если он и причастен, то лишь как исполнитель, а не как инициатор или главный виновник”, - цитирует его слова 18 июня Onet.pl.

"Кавказский узел" собрал истории устранения оппонентов Рамзана Кадырова в ЕС в справке "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

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Автор: "Кавказский узел"

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