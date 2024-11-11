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09:48, 11 ноября 2024

Андеграундная певица из Санкт-Петербурга оштрафована за песню о сексе с кавказцами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Певица Альбина Сексова оштрафована на 10 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти.

67-летней певице Елене Казариной (настоящее имя артистки) был назначен штраф из-за видео с концерта, на котором была исполнена песня о сексе с кавказцами, в названии и тексте которой присутствует табуированная лексика.

Лингвистическая экспертиза выявила, что в песне «негативно оценивается группа лиц «русские» и говорится о преимуществе «жителей Кавказа, Закавказья, Средней Азии» по отношению к ним, сообщило 10 ноября "ОВД-инфо*.

Само видео было опубликовано в 2017 году, отмечает издание

На ютуб-канале певицы 670 подписчиков,на нем опубликовано 14 видео.

Елена Казарина родилась в Подольске, но для жизни выбрала Санкт-Петербург. Здесь она окончила Художественно-промышленную академию имени Штиглица, а после работала архитектором в закрытом институте военного типа. Елена интересовалась графикой, рисовала шаржи на Невском проспекте. В 1998 году работала со шрифтами на картине Алексея Балабанова «Про уродов и людей». Образ Альбины Сексовой родился у Казариной в 2010 году: эта эпатажная женщина исполняет нескромные песни для «свободных от предрассудков людей», пишет о творческом пути певицы издание "Фонтанка.ру".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что движение "Ветераны России" нашло повод потребовать проверки музыкантов ростовской группы "Каста" в помощи ВСУ после презентации ими нового альбома.

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Автор: "Кавказский узел"

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