Андеграундная певица из Санкт-Петербурга оштрафована за песню о сексе с кавказцами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Певица Альбина Сексова оштрафована на 10 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти.

67-летней певице Елене Казариной (настоящее имя артистки) был назначен штраф из-за видео с концерта, на котором была исполнена песня о сексе с кавказцами, в названии и тексте которой присутствует табуированная лексика.

Лингвистическая экспертиза выявила, что в песне «негативно оценивается группа лиц «русские» и говорится о преимуществе «жителей Кавказа, Закавказья, Средней Азии» по отношению к ним, сообщило 10 ноября "ОВД-инфо*.

Само видео было опубликовано в 2017 году, отмечает издание

На ютуб-канале певицы 670 подписчиков,на нем опубликовано 14 видео.

Елена Казарина родилась в Подольске, но для жизни выбрала Санкт-Петербург. Здесь она окончила Художественно-промышленную академию имени Штиглица, а после работала архитектором в закрытом институте военного типа. Елена интересовалась графикой, рисовала шаржи на Невском проспекте. В 1998 году работала со шрифтами на картине Алексея Балабанова «Про уродов и людей». Образ Альбины Сексовой родился у Казариной в 2010 году: эта эпатажная женщина исполняет нескромные песни для «свободных от предрассудков людей», пишет о творческом пути певицы издание "Фонтанка.ру".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что движение "Ветераны России" нашло повод потребовать проверки музыкантов ростовской группы "Каста" в помощи ВСУ после презентации ими нового альбома.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.