Минприроды Дагестана обязало главу села ликвидировать стихийную свалку

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Главе Хамаматюрта в Бабаюртовском районе Дагестана поручено очистить от отходов юго-западную окраину села, где инспекторы обнаружили крупную стихийную свалку.

Как информировал "Кавказский узел", жители разных населенных пунктов Дагестана регулярно жалуются на стихийные свалки и связанное с ними ухудшение экологической обстановки. Так, в августе жители Кайтагского района пожаловались, что огонь со стихийной свалки перекинулся на пшеничное поле, при этом сил пожарных и местных жителей не хватает, чтобы справиться с возгоранием, а власти не реагируют на просьбы о помощи. В октябре пользователи соцсетей писали, что дым от горящей свалки под Махачкалой распространяется на город и соседние села, жители которого страдают от едкого запаха: от задымления, в частности, страдали жители Талги, Старого Агачаула и Хушета.

Инспекторы службы Госэконадзора, которая подчиняется Минприроды Дагестана, обнаружили несанкционированную свалку на территории села Хамаматюрт в Бабаюртовском районе республики.

Информацию о стихийной свалке чиновники обнаружили в социальных сетях. Проверка показала, что стихийная свалка занимает 20 тысяч квадратных метров на юго-западной окраине села, сообщило РИА “Дагестан”.

В ходе инспекции выяснилось, что это не единственное нарушение обращения с отходами в Хамаматюрте. “Еще один участок, где вырыта яма для складирования отходов, обнаружен возле сельского кладбища”, – отметили в ведомстве.

Инспекторы сняли свалки на фото и видео, чтобы направить материалы в районный отдел полиции. МВД поручено установить виновных и привлечь их к административной ответственности. Кроме того, материалы вместе с предостережением направлены главе администрации села Хамаматюрт: ему поручено устранить нарушения, организовав очистку территории от отходов.

"Кавказский узел" также писал, что свалку под Махачкалой суд признал незаконной, однако Россельхознадзор в сентябре 2022 года заявил, что она разрослась. Ведомство предписало властям ликвидировать незаконно сброшенный мусор. 25 июня 2023 года мэр Махачкалы Юсуп Умавов пообещал, что территория мусорного полигона под Махачкалой, который суд ранее признал незаконным, будет огорожена электрической изгородью с видеокамерами.