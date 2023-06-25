Умавов пообещал решить проблему со свалкой под Махачкалой

25 июня 2023, 11:12

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Пожар на незаконном мусорном полигоне под Махачкалой, на который регулярно жалуются местные жители, будет потушен, а территория свалки огорожена электрической изгородью с видеокамерами, пообещал мэр Махачкалы Юсуп Умавов.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 июня местные жители рассказали, что от дыма с мусорного полигона под Махачкалой, который суд признал незаконным, страдают жители Нового Агачаула, Старого Агачаула, Нового Параула и Нового Хушета.

Глава администрации Махачкалы Юсуп Умавов пообещал решить проблему со свалкой, из-за которой страдают жители близлежащих населенных пунктов.

"Вместе с коллегами посетил несанкционированную свалку мусора в местности Черкес-кутан Карабудахкентского района. <…> Здесь же будут установлены камеры видеонаблюдения и электроизгородь "электропастух". На данный момент осталось лишь несколько небольших очагов задымления, которые активно засыпаются грунтом", – написал Умавов сегодня в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что ранее дал указание городским службам потушить пожар на свалке. " Дал поручения усилить меры по контролю въезда постороннего транспорта", – отметил мэр.

Эта запись в Telegram-канале Юсупа Умавова, на который подписаны 2996 пользователей, на 11.05 мск набрала около 13,9 тысячи просмотров и восемь комментариев. Большая часть их авторов высказалась одобрительно.

Напомним, ранее сотрудник администрации Карабудахкентского района пояснил, что территориально свалка находится за пределами района, хотя от пожара и дыма страдают карабудахкентцы. "На тушение, как и в прежние года, от Карабудахкентского района техника тоже направлена, ведь в конечном счёте, чья бы ни была земля, страдают в том числе и жители Карабудахкентского района", – пояснил он.

Ранее Советский райсуд Махачкалы обязал мэрию Махачкалы запретить прием отходов свалкой и не допускать возгорания мусора, ранее завезенного на полигон. Администрация Махачкалы обжаловала это решение, но 16 июня 2022 года Верховный суд Дагестана оставил его в силе. Несмотря на то, что суд признал свалку незаконной 19 сентября 2022 года Россельхознадзор заявил, что она разрослась. Ведомство предписало властям ликвидировать незаконно сброшенный мусор.

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