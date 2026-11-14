Автомобилисты Чечни раскритиковали практику взыскания долгов во время дорожных рейдов

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Взыскание долгов непосредственно во время дорожных рейдов вызывает вопросы о том, как погасить долги, если в этот момент нет с собой денег. При этом судебные приставы не всегда снимают ограничения с автомобилей даже после оплаты штрафов, пожаловались местные автомобилисты в соцсети.

По данным ЧГТРК "Грозный", сотрудники службы судебных приставов совместно с автоинспекторами провели в Чечне рейды для выявления автомобилистов, имеющих задолженности по штрафам, налогам, коммунальным платежам и кредитам. Для проверки используется комплекс "Дорожный пристав", который распознает номера автомобилей и сверяет их с базой должников.

При обнаружении задолженности автомобиль останавливают, а погасить долг можно непосредственно на месте проверки. Кроме того, сотрудники мобильных групп используют приложение "Мобильный розыск", позволяющее получать сведения о задолженностях автовладельцев, сообщила ЧГТРК "Грозный" сегодня на своей странице в Instagram*.

На 18.40 мск этот пост в Instagram*-паблике groznytv, на который подписаны около 1,4 млн пользователей, набрал 319 отметок "Нравится" и 14 комментариев.

Автомобилисты из Чечни, комментируя эту запись, выразили сомнение в эффективности взыскания долгов непосредственно на дорогах и пожаловались на проблемы в работе судебных приставов. "Что надо делать, если нет денег на месте отдать? Это все, конечно, хорошо", – написал magomed88967.

"Думаю, если бы были деньги, люди не сидели бы в долгах, конечно, если на голову не больны", – отметил islam86337.

"Из-за судебного пристава я не могу снять запрет на автомобиль уже два года. Штраф пришел, я оплатил, он забыл снять, дело уничтожено. Если к ним подъеду, интересно, смогут они снять этот запрет?" – пожаловался hastambo.

"Это противозаконно, чтобы приставы за кредит препятствовали передвижению", – указал vojak_iz_staya.

"В прокуратуру я отправил заявление через "Госуслуги" – ноль реакции. В суд поехал – те не знают даже, как поступить в такой ситуации, найми адвоката, сказали в суде. В центральный аппарат ФССП заявление написать нужно, несколько раз написал – ноль реакции. По сути, сесть за компьютер и снять запрет и выдать листок. У многих такая проблема, оказывается", – добавил hastambo.

На 18.40 мск 14 ноября на сайте УФССП по Чечне нет комментариев относительно жалоб автомобилистов на проблемы с погашением задолженностей во время дорожных рейдов и снятием ограничений с автомобилей после оплаты штрафов.

"Кавказский узел" также писал, что автомобилисты в Чечне неоднократно жаловались на действия силовиков во время дорожных рейдов. Так, 21 марта очередной рейд против тонировки вызвал критику из-за избирательного применения требований к водителям. В ноябре 2025 года автомобилисты указали на двойные стандарты во время проверок, когда силовики заставляли водителей снимать тонировку, хотя сами использовали автомобили с затемненными стеклами.

Жалобы от чеченских автомобилистов звучат уже давно. Еще в декабре 2015 года водители раскритиковали новые правила ограничения права управления автомобилем за долги. "У нас уже и без того ГИБДД практически не дает продохнуть своими рейдами и проверками", – заявил тогда один из водителей.