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15:52, 14 ноября 2026

Дагестанские сельчане самостоятельно решили проблему с заменой трансформатора

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители одного из сел Тляратинского района собрали деньги на покупку нового трансформатора и самостоятельно заменили старое оборудование, чтобы не остаться без электричества зимой.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются, что не могут добиться от властей решения проблем с инфраструктурой и решают их самостоятельно. Так, в апреле текущего года жители села Аракани Унцукульского района участвовали в восстановлении электроснабжения после непогоды. Ранее, 4 января 2024 года, жители высокогорных сел за свой счет отремонтировали трассу Агвали – Гадири – Гигатли – Гачитли, связывающую четыре населенных пункта.

В августе текущего года премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов призвал чиновников не ограничиваться формальными ответами на обращения граждан, а добиваться решения их проблем. Комментируя это заявление в соцсети, жители республики пожаловались на регулярные отписки и отсутствие ответов на обращения к самому Рамазанову. В ноябре мэр Махачкалы Джамбулат Салавов потребовал от руководителей ресурсоснабжающих организаций оперативно реагировать на жалобы горожан и контролировать решение каждой проблемы. Пользователи соцсети в ответ указали, что сам мэр недоступен для прямых обращений.

Жители одного из сел Тляратинского района самостоятельно собрали деньги и приобрели новый трансформатор. По их словам, ремонт старого оборудования мог затянуться на срок от полугода до года, поэтому они решили не дожидаться его восстановления и заменить своими силами, передал сегодня телеграм-канал "Спросите у Расула".

"Зиму без света мы не переживём. Поэтому решили не ждать: сами демонтировали старый трансформатор, собрали деньги, купили новый и своими силами установили его", – приведены в публикации слова одного из сельчан.

Телеграм-канал опубликовал видео, на котором показано как около 15–20 мужчин поднимают тяжелое металлическое оборудование по крутому каменистому склону. Для его перемещения уложены длинные деревянные балки, которые используются в качестве направляющих. Мужчины окружают груз со всех сторон, толкают его и поддерживают, не позволяя потерять равновесие.

В верхней части склона стоит красный грузовой автомобиль с открытой задней частью кузова. Рядом находится двухэтажное здание с наружной металлической лестницей и проходит линия электропередачи. На земле видны остатки снега. На протяжении записи мужчины продолжают поднимать оборудование, однако завершение подъема на видео не показано.

На 15.40 мск 14 ноября эта публикация в телеграм-канале "Спросите у Расула", на который подписаны около 95,1 тысячи пользователей, набрала 17 517 просмотров и 462 реакции. Комментарии к публикации отключены.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана уже длительное время жалуются, что чиновники не реагируют на их просьбы решить те или иные проблемы. 22 декабря 2025 года жители Дагестанских Огней пожаловались, что вынуждены за свой счет приобретать гравий и засыпать ямы на дорогах, поскольку администрация не занимается их ремонтом.

2 марта 2025 года стало известно, что жители села Эрпели Буйнакского района самостоятельно заменили электрический трансформатор, приобретенный на собранные сельчанами деньги. Они заявили, что неоднократные обращения к чиновникам и энергетикам не принесли результата, а при замене оборудования им не помогали специалисты электросетей.

27 августа 2024 года жители Рутульского района рассказали, что самостоятельно провели водопроводы в некоторые населенные пункты, не дождавшись решения проблемы водоснабжения со стороны властей.

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Автор: "Кавказский узел"

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