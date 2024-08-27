Жители Рутульского района вынуждены самостоятельно решать проблему с водоснабжением

27 августа 2024, 12:21

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В нескольких селах Рутульского района уже около месяца отсутствует водоснабжение, власти объясняют проблему ремонтом водопровода. Жители некоторых местных сел самостоятельно провели в их населенные пункты водоводы, не дождавшись реакции чиновников на их обращения, рассказали сельчане.

Как информировал "Кавказский узел", жители различных населенных пунктов Дагестана периодически жалуются на проблему с водоснабжением. В частности, 7 января жители села Пятилетка Хасавюртовского района заявили, что в селе нет водопровода, а вода подается по шлангам и накапливается в резервуарах. Эта вода грязная и непригодна для употребления. Сельчане указали, что на протяжении четырех лет обращаются в различные инстанции с просьбой решить проблему с водоснабжением, но реакции от властей нет.

Жалобу жителей Рутульского района, что в их домах уже около месяца нет водоснабжения, 25 августа в своем телеграм-канале опубликовала газета "Черновик". "И село Ихрек и близлежащие селения – все без воды сидим. Говорят, идет ремонт. Но как можно месяц делать ремонт водопровода?" – приведены в публикации слова одного из сельчан.

Ко многим селам Рутульского района не проведены водоводы, жители сами пытаются решить проблему водоснабжения, рассказал местный житель Расим. "В селе Шиназ своими силами от горного озера провели воду, сами трубы купили, всю работу сделали жители села. В соседних высокогорных селах администрация не проводила воду, люди как могут сами строят водоводы", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Местные жители самостоятельно протянули водопровод до высокогорного села Хнюх, до которого нет нормальной дороги, отметил Расим.

Житель села Ихрек Магомед уточнил, что перебои с водоснабжением в селе начались после продолжительных ливней в начале августа. Частично были повреждены водоводы, поэтому в селе начались проблемы с водоснабжением, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Его односельчанин Расул отметил, что в селе имеется водовод, и что в его доме есть водоснабжение. "Когда были дожди, смыло дороги, мосты, водоводы. Сейчас может кое-где еще приводят в порядок водопроводные сети, у нас на улице вода идет постоянно", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В некоторых селах Рутульского района вода подаётся жителям по графику, заявил глава сельсовета Ихрекский Султан Гасангусейнов, слова которого 26 августа привела газета "Черновик".

"В селении Ихрек вода имеется постоянно, в селах Асталай и Аран подача воды осуществляется по графику. К сожалению, ранее произошли сбои с водоснабжением из-за стихии, и мы понимаем все неудобства, которые это могло вызвать. В настоящее время ведутся активные ремонтные работы на основном водопроводе муниципального назначения", – пояснил Гасангусейнов.

Он уточнил, что ремонт основного водопровода планируется завершить 28 августа.

Проблема с водоснабжением Рутульского района обсуждалась во время поездки в район премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова. Он ознакомился со строящимся подводящим водопроводом к селу Рутул с подключением сел Амсар, Кала и Куфа, сообщило в своем телеграм-канале правительство республики.

Строительство водопровода идет в рамках республиканской инвестиционной программы с 2019 года, был заключен госконтракт на 212,9 миллиона рублей, но теперь стоимость объекта оценивается в 233,8 миллиона рублей. Требуется дополнительное финансирование. "Необходимо рассмотреть возможность выделения 12,8 миллиона рублей при очередной корректировке республиканской инвестиционной программы", – заявил Абдулмуслимов.

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