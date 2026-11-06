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14:57, 6 ноября 2026

Освобождены трое осужденных по делу о попытке штурма президентского дворца в Грузии

Нана Сандер после освобождения. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нана Сандер, Ираклий Чхвиркия и Зураб Чавчанидзе, осужденные по делу о попытке штурма президентского дворца в Грузии, вышли на свободу по процессуальному соглашению.

Как писал "Кавказский узел", в конце июня Тбилисский городской суд приговорил Нану Сандер к семи годам лишения свободы, Або Навериани и Антон Упер получили по пять лет по делу о штурме президентского дворца в октябре 2025 года. Мариам Меканцишвили оштрафована. Апелляционный суд утвердил приговор участникам о попытке  штурма президентского дворца в Тбилиси Нана Сандер заключила соглашение.

Одна из осужденных по делу об акции 4 октября, Нана Сандер, покинула пенитенциарное учреждение. Она была освобождена из-под стражи на основании процессуального соглашения. Как заявила Нана Сандер после выхода из тюрьмы, «13-месячная пытка завершилась», сообщает "Интерпрессньюс"

«Завершилась 13-месячная пытка, в прямом смысле, как психологическая, так и физическая. Я свободна. Разумеется, я рада, что я на свободе, но есть разочарование в плане того, что в тюрьме, помимо узников совести и политзаключенных, очень много невинных заключенных, тысячи людей заключенные по несправедливым приговорам», - заявила она, указав, что права человека нарушаются как в женской так и мужской тюрьме.

Ираклий Чхвиркия покинул Глданское пенитенциарное учреждение, он также освобожден на основании процессуального соглашения.

Прокуратура предъявляла Ираклию Чхвиркия обвинения в попытке группового захвата объектов особого значения и участии в организованном групповом насилии. Городской суд приговорил его по этому делу к 5 годам лишения свободы. Согласно условиям процессуального соглашения, реальный срок наказания для Ираклия Чхвиркия был определен в 1 год и 1 месяц, а еще 2 года ему засчитаны как условное наказание.

Третий освобожденный - Зураб Чавчанидзе. Согласно процессуальному соглашению, ему был назначен реальный срок заключения - 1 год и 1 месяц, а еще 2 года определили в качестве условного осуждения.

Тбилисский городской суд приговорил Чавчанидзе к 5 годам лишения свободы, стороны оформили процессуальное соглашение в Апелляционном суде.

 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца. В начале мая Тбилисский городской суд приговорил к длительным срокам заключения организаторов и участников протестной акции, прошедшей 4 октября 2025 года в день муниципальных выборов, которая завершилась попыткой штурма президентского дворца. Защита назвала приговор политически мотивированным. В начале июня восемь обвиняемых по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября вышли на свободу после заключения процессуального соглашения. Они приговорены к трем годам условно в обмен на признание вины. 19 июня Тбилисский городской суд огласил приговор шестерым обвиняемым - по пять лет лишения свободы. 22 июня еще восемь человек были приговорены к пятилетним срокам. Из них шесть человек, признавших вину и заключивших процессуальные соглашения, были освобождены в зале суда.

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

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Автор: "Кавказский узел"

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