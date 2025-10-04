Полиция Грузии объявила об уголовном деле о свержении власти

Уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских, групповым насилием и попыткой штурма или блокирования стратегического объекта возбуждено в связи с попыткой протестующих прорваться в президентский дворец. Ранения получили 14 силовиков, сообщило МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходили муниципальные выборы, на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Оппозиция, участвующая в выборах, заявила о нарушениях, на 12.00 (11.00 мск) подано более 100 жалоб. В центре Тбилиси собрались тысячи людей на протестной акции. Оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после этого у президентского дворца начались столкновения с силовиками и задержания. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Ранен как минимум один спецназовец. Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала происходящее провокацией. По данным Центризбиркома, после подсчета примерно 90% бюллетеней в борьбе за кресло мэра в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави победили кандидаты от "Грузинской мечты".

Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

МВД Грузии в связи с сегодняшними событиями в Тбилиси возбудило уголовное дело по четырем статьям, в том числе за призыв к свержению власти.

"В связи с противоправными и насильственными действиями, совершенными организаторами и участниками акции, проходящей в Тбилиси, расследование начато по статьям 317, 187, 222 и 225 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на полицейского, призыв к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, повреждение или уничтожение имущества, организацию, руководство или участие в групповом насилии, а также захват или попытку блокирования стратегического или особо важного объекта" - привело слова замминистра МВД Грузии Александре Дарахвелидзе "Новости Грузия".

В результате противоправных действий участников протестной акции пострадали 14 сотрудников МВД, один из которых находится в тяжёлом состоянии, заявил он. "У пострадавших зафиксированы различные повреждения здоровья, один из них находится в тяжёлом состоянии", - приводит его слова телекомпания "Пирвели".

Жесткие меры на улицах будут приняты сегодня, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Жесткие меры на улицах будут приняты сегодня, разумеется, будут пресекаться любые попытки насилия, жесткие меры будут приняты и в последующие дни. То, что мы видели на улице Атонели, является уголовным преступлением", - привело слова Кобахидзе "Интерпрессньюс".

Противостояние в районе президентского дворца продолжается. Силовики, выстроившиеся шеренгами, закрываются щитами, против протестующих применяют газ и водомет. Периодически группы силовиков задерживают протестующих, следует из видео с места событий, опубликованных в Telegram-каналах.

