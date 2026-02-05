Четыре жителя Ингушетии приговорены к длительным срокам по делу об "Имарат Кавказ"*

Суд признал четырех жителей Ингушетии виновными в участии в террористической организации, незаконном вооруженном формировании, хранении оружия и взрывчатки, приговорив их к срокам от 17 до 20 лет. Осужденные отказались признать вину.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении участников запрещенной в России международной террористической организации "Имарат Кавказ"* Арби Батаева, Адама и Тимура Кодзоевых, а также Ирисхана Мерешкова. Им было предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации, незаконном вооружённом формировании, незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В Назрани и селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии с вечера 6 августа 2020 года проходила контртеррористическая операция. Источник в правоохранительных органах рассказал о двух убитых боевиках, еще один человек был задержан. Ингушское телевидение назвало имена убитых - Юсуп Бунгуев, 1990 года рождения, и Хусейн Гадамаури, 1988 года рождения.

По версии суда, в период с 14 ноября 2013 года по январь 2020 года осужденные на территории Ингушетии вступили в состав незаконного вооруженного формирования запрещенной международной террористической организации, сообщила 5 февраля пресс-служба Южного окружного военного суда в Telegram-канале.

Арби Батаев, Адам и Тимур Кодзоевы, Ирисхан Мерешков занимались поддержанием деятельности формирования, в том числе путем перевозки других участников, (как ранее сообщало следствие, в частности, Юсупа Бунгуева) подысканием им мест для тайного проживания, незаконным хранением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

В судебном заседании подсудимые виновными себя в совершении инкриминируемых преступлений не признали.

Они признаны виновными в участии в террористическом сообществе 1 , участии в вооруженном формировании 2 , хранении оружия и взрывчатки. Суд назначил Арби Батаеву 17 лет с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, со штрафом в размере 600 тысяч рублей, Адаму Кодзоеву - 19 лет с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, со штрафом в размере 660 тысяч рублей, Тимуру Кодзоеву - 18 лет с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, со штрафом в размере 600 тысяч рублей, Ирисхану Мерешкову - 20 лет с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, со штрафом в размере 660 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что силовики могут упоминать в уголовных делах функционирование ячейки "Имарата Кавказ"* в Ингушетии, чтобы продемонстрировать свою работу, указывал ранее востоковед Алексей Малашенко. Версии следствия об этой ячейке нет доверия, так как ранее бывали случаи, когда спецслужбы публиковали недостоверные сведения, отметил правозащитник Магомед Муцольгов. Возможно, "Имарат Кавказ"* стал снова упоминаться в уголовных делах из-за обострения проблемы сепаратизма, предположил юрист Тимофей Широков.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.