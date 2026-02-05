×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:36, 5 февраля 2026

Карабахские лидеры осуждены в Баку на пожизненные сроки

Карабахские лидеры. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, министр иностранных дел Давид Бабаян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и его заместитель Давид Манукян, бывший спикер парламента Давид Ишханян приговорены военным судом в Баку к пожизненным срокам.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября 2025 года завершилось судебное следствие по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха, обвиняемых в военных преступлениях. Обвинение запросило для Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна пожизненное заключение, для остальных - от 16 до 20 лет лишения свободы. 4 декабря адвокаты назвали недоказанной вину своих подзащитных и призвали суд оправдать их. 11 декабря восемь фигурантов дела против военно-политического руководства Нагорного Карабаха выступили перед судом в Баку с последним словом. Все они заявили, что не считают себя виновными во вмененных им военных преступлениях. 22 декабря Бабаян и Мнацаканян также отвергли обвинения в бакинском суде. 26 декабря 2025 года  бывший спикер парламента Нагорного Карабаха Давид Ишханян выступил с последним словом, отвергнув обвинения. На следующем заседании будет оглашен приговор.

Обвиняемые - 15 бывших карабахских чиновников, в том числе президенты Араик АрутюнянБако Саакян и Аркадий Гукасян, а также спикер парламента Давид Ишханян. Дело госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна слушается отдельно. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

В Бакинском военном суде на процессе над гражданами Армении, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, судьи оглашают приговор, передает сегодня Report.

Бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, министр иностранных дел Давид Бабаян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и его заместитель Давид Манукян, бывший глава парламента Давид Ишханян приговорены к пожизненному заключению, сообщает агентство.

Подсудимые обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, информировал ранее "Азертадж".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
05:45, 5 февраля 2026
Водитель грузовика ранен в Батайске во время атаки БПЛА
02:55, 5 февраля 2026
Шесть бойцов из Дагестана убиты на Украине
22:54, 4 февраля 2026
Суд на Кубани вынес приговор за финансирование запрещенной организации
21:04, 4 февраля 2026
Дошкольники из Параула выписаны из больницы
20:18, 4 февраля 2026
ФСБ рапортовала о предотвращении теракта в колонии на Кубани
18:53, 4 февраля 2026
Жительнице Дагестана ужесточено обвинение по террористическим статьям
Все события дня
Новости
Арсен Торосян. Фото: https://www.aysor.am/
01:45, 24 января 2026
Карабахцы упрекнули министра труда Армении за публикацию о переселенцах
01:50, 23 января 2026
Вагиф Хачатрян перенес операцию в Ереване
Сапер. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:46, 11 января 2026
Участник разминирования тяжело ранен при взрыве в Карабахе
Кадр видео, посвященный инциденту с Кареном Аванесяном. 15 сентября 2025 г. Скриншот видео "Orxan Sirinli ŞO TV" https://www.youtube.com/live/8tKEkItb-NU
12:54, 29 декабря 2025
Пользователи Facebook* поспорили о справедливости приговора Аванесяну
Международный Красный Крест. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
12:00, 26 декабря 2025
Сотрудники Красного Креста посетили армянских пленных в Баку
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
14:43, 3 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Оно нам не нужно
Фото
14:23, 29 января 2026
Ветер с Апшерона
5
Мнения турок и азербайджанцев расходятся
Фото
10:28, 22 января 2026
Ветер с Апшерона
«Бесплатный» Совет Мира лучше, чем платный ООН
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Фото: https://www.instagram.com/p/DUIXU9wCJV3/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
05 февраля 2026, 10:37
Мэрия Краснодара отказала в проведении митинга в Юбилейном микрорайоне

Геннадий Новицкий. Скриншот видео оперативная съемка ФСБ
05 февраля 2026, 07:42
Правозащитники признали политзаключенным осужденного ростовчанина Геннадия Новицкого

Миграционная тюрьма в Ежево, Хорватия. Фото: https://www.globaldetentionproject.org/
05 февраля 2026, 03:54
Выходцы с Северного Кавказа прекратили голодовку в хорватской миграционной тюрьме

Жители горного села несут покойного. 4 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/mash_gor/9844
04 февраля 2026, 19:53
Жителям горного села в Дагестане пришлось несколько километров нести покойного

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше