Карабахские лидеры осуждены в Баку на пожизненные сроки

Бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, министр иностранных дел Давид Бабаян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и его заместитель Давид Манукян, бывший спикер парламента Давид Ишханян приговорены военным судом в Баку к пожизненным срокам.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября 2025 года завершилось судебное следствие по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха, обвиняемых в военных преступлениях. Обвинение запросило для Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна пожизненное заключение, для остальных - от 16 до 20 лет лишения свободы. 4 декабря адвокаты назвали недоказанной вину своих подзащитных и призвали суд оправдать их. 11 декабря восемь фигурантов дела против военно-политического руководства Нагорного Карабаха выступили перед судом в Баку с последним словом. Все они заявили, что не считают себя виновными во вмененных им военных преступлениях. 22 декабря Бабаян и Мнацаканян также отвергли обвинения в бакинском суде. 26 декабря 2025 года бывший спикер парламента Нагорного Карабаха Давид Ишханян выступил с последним словом, отвергнув обвинения. На следующем заседании будет оглашен приговор.

В Бакинском военном суде на процессе над гражданами Армении, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, судьи оглашают приговор, передает сегодня Report.

Бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, министр иностранных дел Давид Бабаян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и его заместитель Давид Манукян, бывший глава парламента Давид Ишханян приговорены к пожизненному заключению, сообщает агентство.

Подсудимые обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, информировал ранее "Азертадж".