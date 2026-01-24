Карабахцы упрекнули министра труда Армении за публикацию о переселенцах

Министр труда и социальных вопросов Армении в сообщении об 11 переселенцах назвал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Карабахские беженцы назвали формулировки чиновника неприемлемыми для насильственно перемещенных людей.

Как писал "Кавказский узел", 23 января министр труда и социальных вопросов Республики Армения Арсен Торосян сообщил, что 11 человек, которые после исхода населения Нагорного Карабаха остались там, - 10 этнических армян и один русский с армянским гражданством, - переселены в Армению.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К началу сентября 2024 года в регионе оставались 14 армян; одна из последних армянских жительниц Карабаха, 70-летняя Вера Агасян, умерла в конце октября 2024 года. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Публикация министра труда и социальных вопросов Армении Арсена Торосяна, который в соцсетях обозначил Нагорный Карабах как территорию Азербайджана, вызвал возмущение представителей карабахской общественности. В своей публикации Торосян указал, что новые переселенцы, прибывшие в Армению, ранее “проживали на территории Азербайджанской Республики (в Карабахе)”.

Представительство Нагорного Карабаха в Ереване не было проинформировано о передаче армян Нагорного Карабаха в Армению, заявила депутат парламента непризнанной республики Метаксе Акопян. Она добавила, что действующие власти Армении “позволяют себе подобные высказывания и несправедливое отношение к народу из-за ощущения безнаказанности”.

Госминистр Нагорного Карабаха Нжде Искандарян напомнил, что в 2018 году, вскоре после прихода к власти Никола Пашиняна, «Арсен Торосян как член правительства Армении с особой гордостью посещал Арцах» (самоназвание Нагорного Карабаха). Чиновник, по его словам, принимал участие в разных мероприятиях и форумах, проходивших в Карабахе, и при этом «с гордостью фотографировался на фоне таблички “Добро пожаловать в Арцах”».

«В Арцахе Торосян был щедр на признания в любви к Арцаху. Более того, во время Молодежного форума, прошедшего в Гадруте в 2018 году, он заявлял, что при их власти Арцах должен еще больше процветать, говорил о важности активизации и развития молодежного потенциала Арцаха. Но после оказалось, что все это преднамеренная политика армянский властей для сдачи Арцаха. Написанное Торосяном - еще одно подтверждение этому», - заметил Искандарян.

Юрист Роман Ерицян, комментируя пост Арсена Торосяна, заявил, что «Карабах - не Азербайджан, а покидающий Арцах - не «переселяющийся», а насильственно лишенный родины человек».

«Мы покинули Арцах не по собственной воле, а пройдя через молчание, голод и страх. Мы оставили свои дома не по выбору, а потому, что нас поставили перед угрозой резни и не оставили иного выхода. Карабах - не Азербайджан, и как бы ни пытались сформулировать это иначе, Арцах навсегда останется родиной армян», - заявил он.

Формулировка Арсена Торосяна является либо «проявлением отсутствия чувствительности на государственном уровне», либо «преднамеренным языковым шагом, который косвенно легитимирует насильственный контроль над Арцахом и последствия депортации», - считает юрист Рафаел Мартиросян.

«В обоих случаях она политически и морально неприемлема, поскольку посредством языка принижается идентичность, права и историческая правда народа Арцаха», - заметил Мартиросян.

Он добавил, что считает некорректным способ использования социальной сети министром. «Недопустимо, когда министр в этом пространстве формулирует политические позиции, дает полуответственные комментарии по чувствительным темам, опускает государственную речь до уровня личной публикации. Государственный чиновник - не гражданский блогер: каждое его слово звучит от имени государства, независимо от платформы», - отметил юрист.

Журналист и общественный деятель Татев Хачатрян выразила уверенность, что выбор подобной формулировки «преследует цель не столько польстить (президенту Азербайджана Ильхаму) Алиеву, сколько причинить боль нам, арцахцам». «Со стороны Торосяна это была очередная пропаганда властей Армении для граждан Армении. Но все временно, в том числе и их кажущаяся вечной власть «Гражданского договора», и момент возмездия в конечном итоге наступит», - заметила Хачатрян.

Общественный деятель Лиана Петросян заметила, что публичное признание Арцаха территорией Азербайджана со стороны представителей политической власти Армении больше не вызывают удивления или недоумения.

«С 2022 года мы регулярно сталкиваемся с подобным дискурсом и формулировками, однако для нас реальность от этого не изменилась и не может измениться. Арцах был, есть и будет нашей родиной, нашей тысячелетней землей-отчизной, с которой в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки было насильственно перемещено более 150 тысяч армян. В Арцахе находятся могилы наших родных, наши святыни, наша идентичность. Независимо от заявлений и подходов политической власти Армении или ее отдельных представителей, каждый насильственно перемещенный арцахец является носителем своих прав, гарантированных международным правом, за которые он всегда будет идти до конца и за которые он всегда будет бороться на всех возможных площадках, как бы сложно это ни было без Республики Армения», - заявила Петросян.

Она призвала армянских чиновников «быть более сдержанными в своих формулировках и риторике», отметив, что Армения как принимающая сторона несет ответственность не только за их социально-экономическое положение беженцев, «но и за их морально-психологическое состояние, чувства и переживания».

«После слов министра Торосяна возникает вопрос, чьи интересы в Армении защищает армянская власть. Судя по тому, что Азербайджан не оставил в Арцахе жить ни одного армянина, возникает вопрос, есть ли на самом деле у азербайджанской стороны серьезный настрой на мир с армянским народом? А может они миролюбивы лишь с действующей властью Армении», - высказал сомнения педагог Давид Микаелян.

«Арцах и его народ преднамеренно и целенаправленно уничтожают, будто это не армянская родина. И делают это на государственном уровне не только Азербайджан, но и Армения. Только так можно охарактеризовать политику властей Армении даже сейчас, когда мы потеряли все», - считает медработник Анаит Гаспарян.

«В 2019 году Никол Пашинян заявил в Степанакерте: «Арцах - это Армения, и точка». Потом развязали договорную войну, чтобы отдать Арцах азербайджанцам, потом признали Арцах частью Азербайджана (...). Правящая партия «Гражданский договор» работает против армян, армянства и армянской истории. Их политика изначальна была направлена на уничтожение Арцаха. Написанные министром слова подтверждают это», - поделилась мнением школьный педагог Ангелина Айрапетян.