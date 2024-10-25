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02:33, 25 октября 2024

Умерла одна из последних армянских жительниц Карабаха

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

70-летняя Вера Агасян была одной из 14 карабахских армян, остававшихся в Нагорном Карабахе спустя год после массового исхода населения из региона. 

Как писал "Кавказский узел", после исхода жителей Нагорного Карабаха в нем осталось не более 40 жителей, в том числе и этнические армяне, заявил 14 октября 2023 года бывший госминистр Артак Бегларян. В Нагорном Карабахе остались 14 армян, многие из тех, кто не уехал в октябре 2023 года, обратились позднее в Красный Крест с просьбой перевезти их в Армению, заявил 7 сентября карабахский омбудсмен Гегам Степанян.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна.  К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

70-летняя жительница Нагорного Карабаха Вера Агасян скончалась, причины смерти женщины пока неизвестны, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Делегации Международного комитета Красного креста (МККК) в Ереване.

По словам руководителя коммуникационных программ Делегации Зары Аматуни, о смерти Агасян МККК сообщили "соответствующие власти". Красный Крест находится на связи с родственниками Агасян, живущими в Армении, но они пока не решили, где будет похоронена Вера Агасян. 

"Диалог на тему есть, решения пока нет. Мы, как гуманитарная организация, готовы поддержать их в дальнейших действиях, которые будут запрошены. Эти запросы, в случае поступления, будут обсуждены со соответствующими властями", - отметила Аматуни. Она отказалась комментировать условия, в которых скончалась Агасян, указав, что “не имеет прав” на огласку этой информации. 

О том, что Вера Агасян скончалась, 23 октября сообщили и азербайджанские медиа. Женщина,по их данным, скончалась 20 октября, "согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, от острой легочно-сердечной недостаточности вследствии тромбоза легочной артерии".

Близких родственников у Вера Агасян нет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" бывший пресс-секретарь МЧС Нагорного Карабаха Унан Тадевосян со ссылкой на проживающую ныне в Ванадзоре сестру другого оставшегося в Степанакерте армянина.

По его словам, для оставшихся армян в Нагорном Карабахе определено специальное время, когда можно связаться с родственниками. 'Раньше, когда в Степанакерт находился "Красный полумесяц", у этих людей была возможность в месяц один раз позвонить родным по телефону и в их присутствии”, - сказал Тадевосян, отметив, что теперь, когда этой организации больше нет в Степанакерте, оставшиеся там армяне звонят родственникам реже. 

"Женщина жила в Иваняне. После депортации армян оставшихся собрали в здании ресторана "Дхяк". Азербайджанцы это здание используют в качестве лагеря для армян", - отметил Унан со ссылкой на сестру оставшегося в Степанакерте армянина. Источник во время одного из звонков рассказал родным, что в Нагорном Карабахе остались четыре женщины: Рита, Лариса, Пандора и Вера. Пандора и Вера никому не звонили, поскольку у них нет родственников. 

"Возможно есть какие-то дальние родственники, но они никогда не поддерживали с ними связь. Женщина из Ванадзора рассказывает (со слов брата), что Вера всегда была постельной больной и никогда не выходила за пределы бывшего ресторана", - отметил Унан Тадевосян.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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