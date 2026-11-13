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03:40, 13 ноября 2026

Суд в Баку приговорил к длительным срокам фигурантов дела Meclis.info

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Основатель платформы Meclis.info Имран Алиев приговорен к 10 годам лишения свободы. Активисту Эльгизу Гахраману суд назначил девять лет строгого режима, Тамелла Мусаева получила восемь лет условно. Адвокаты заявили о фабрикации материалов дела, правозащитники считают его политически мотивированным. 

Как информировал "Кавказский узел", 20 октября гособвинитель запросил 12 лет заключения для руководителя азербайджанского сайта Meclis.info Имрана Алиева и 11 лет для активиста Эльгиза Гахрамана. Выступление прокурора в суде прервалось после того, как третьей подсудимой, бухгалтеру Тамелле Мусаевой, стало плохо.

Проект Meclis.info занимался мониторингом работы азербайджанского парламента. Имран Алиев был задержан 18 апреля 2024 года и обвинен в контрабанде, а позднее фигурантами дела стали активист Эльгиз Гахраман и бухгалтер Тамелла Мусаева. По итогам следствия Алиеву и Гахраману предъявили обвинения по восьми статьям, включая незаконное предпринимательство, легализацию преступных доходов, контрабанду, уклонение от уплаты налогов и подделку документов. Обвиняемые отвергли вину, а 28 апреля 2026 года Алиев на заседании суда заявил о пытках после задержания и принуждении к подписанию документов без адвоката.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 12 ноября был оглашен приговор по делу Meclis.info. Судья Роман Алекберли приговорил руководителя платформы Meclis.info Имрана Алиева к 10 годам лишения свободы, сообщили корреспонденту “Кавказского узла” в аппарате суда

Активист Эльгиз Гахраман (Гахраманов) приговорен к девяти годам лишения свободы. Еще одной фигурантке дела, бухгалтеру Тамелле Мусаевой, для которой прокурор запросил 10 лет лишения свободы, назначено наказание в виде восьми лет условно с испытательным сроком на четыре года.

Гахраман, находившийся во время предварительного и судебного следствия под надзором полиции, был взят под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора. С учетом прежней судимости активиста суд постановил, что он будет отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.

Член движения NİDA Эльгиз Гахраман в августе 2016 года был обвинен в незаконном обороте наркотиков и в январе 2017 года осужден на 5,5 года лишения свободы. Активисты сочли причиной уголовного преследования его критические публикации о конституционном референдуме. Bерховный суд Азербайджана сократил Гахраману срок наказания до трех лет, а в марте 2019 года активист вошел в число помилованных президентом. 

Против Имрана Алиева в суде не было представлено достоверных доказательств, заявил его адвокат Расул Джафаров корреспонденту “Кавказского узла”.

“Человек выступил с гражданской инициативой: будучи активистом, он приобрел домен под названием Meclis.info. В материалах следствия указано, что это “организация, не прошедшая государственную регистрацию”. Разве домен надо регистрировать как организацию? Он приобрел домен на открытых ресурсах, доступных каждому, и выступил с инициативой. Орган предварительного следствия произвольно, руководствуясь субъективными суждениями, “криминализировал” деятельность Имрана Алиева”, – сказал Джафаров.

Адвокат связал арест Имрана Алиева с волной репрессий против медиа и гражданского общества, начавшейся в Азербайджане в ноябре 2023 года с дела Abzas Media.

“Кстати, само обвинение тоже увязало дело Имрана Алиева с Abzas Media. Первоначальные обвинения касались якобы членства Алиева в “организованной группе” совместно с сотрудниками Abzas Media. Впоследствии дело Имрана Алиева выделили в отдельное производство, но чтобы судить его как члена “организованной группы”, к делу  добавили еще двоих обвиняемых (Эльгиза Гахрамана и Тамеллу Мусаеву) – и объявили, что это организованная группа”, – пояснил Джафаров.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ. В частности, были арестованы сотрудники интернет-издания Abzas Media, они обвинены в контрабанде валюты. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

По его словам, сторона обвинения не привела конкретных фактов и обстоятельств “преступного сговора” и распределения ролей в “организованной группе”. Обвинение в контрабанде также не доказано: в качестве улик контрабанды следствие представило зарубежные поездки Имрана Алиева и утверждение об обнаружении в его доме 7700 долларов США.

“То, что человек выезжает из страны и затем возвращается, не может служит доказательством его противоправной деятельности. Если бы по какой-либо из этих поездок были приведены конкретные факты, мы бы строили защиту, исходя из этого. Они просто говорят, что человек за 4-5 лет определенное количество раз выезжал из страны и в одной из этих поездок совершил контрабанду. При этом следствие ссылалось на некие “сведения” от Государственной пограничной службы, – но тогда возникает вопрос, почему Имран Алиев не был пойман с поличным”, – добавил Джафаров.

Он также прокомментировал обвинение, связанное с незарегистрированными грантами. “Получение грантовых средств не является преступлением: даже если они получены без регистрации, это не влечет уголовной ответственности. В Кодексе об административных проступках есть конкретная статья, согласно ей нарушение правил регистрации грантов признается административным проступком”, – указал адвокат. 

Джафаров отметил, что защита обжалует приговор. Защитники других обвиняемых также заявили, что подадут апелляцию.

Адвокат Эльгиза Гахрамана Парвиз Гаджиев также считает, что в ходе следствия и судебного процесса виновность его подзащитного “не была подтверждена ни одним достоверным фактом”. Гахраман на следствии пояснил, что дружил с Алиевым и несколько раз помогал ему в подготовке данных, но не участвовал в деятельности каких-либо неправительственных структур. Допрошенные в суде свидетели также не дали показаний, изобличающих Гахрамана в преступлениях, заявил защитник корреспонденту “Кавказского узла”.

Адвокат Тамеллы Мусаевой Нурлан Мамедов тоже заявил о невиновности своей подзащитной, обратив внимание на грубые процессуальные нарушения в деле. По его словам, Мусаеву за время следствия допросили лишь однажды как свидетеля, а спустя год привлекли в качестве обвиняемой, предоставив всего один день на ознакомление с 16 томами дела. 

По словам Мамедова, с июля 2021 года по февраль 2022 года Мусаева оказывала платформе бухгалтерские услуги: рассчитывала зарплату четырем сотрудникам и государственные отчисления с гранта в размере 19 тысяч долларов, официально перечисленного посольством США в Азербайджане на счет в Международном банке Азербайджана. При этом следствие не допросило ни одного представителя американского диппредставительства об источнике этих средств, а сам банк не расценил транзакцию как “подозрительную”.

Защитник также подчеркнул абсурдность обвинений в контрабанде в отношении Мусаевой, которая лишь однажды выезжала в Турцию на лечение и никогда не сопровождала Алиева в поездках. Адвокат отметил, что его подзащитная выросла в детском доме и является инвалидом первой группы. по его мнению, Мусаева была привлечена к делу лишь по той причине, что следствию требовался “бухгалтер для обоснования финансовых статей обвинения”.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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