Чиновники и турбизнес озвучили прогнозы о восстановлении турпотока в Анапу

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С начала 2026 года Анапу посетили около 3,2 млн туристов и власти рассчитывают на увеличение их количества в следующем году, сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. В Российском союзе туриндустрии ожидают полного восстановления турпотока в 2027 году.

Как писал "Кавказский узел", Анапа в сезоне 2026 года показала значительный рост турпотока, но он объясняется, прежде всего, резким падением числа отдыхающих в сезоне 2025 года после разлива мазута, сообщила в конце сентября Ассоциация туристических агрегаторов (АТАГ). В то же время туристы и местные жители неоднократно указывали на проблемы с качеством завезенного на пляжи после разлива мазута песка: он "превратился в плотную глинистую массу".

Курортный сезон в Анапе в 2026 году открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Туристическая отрасль Кубани продолжает испытывать последствия экологической катастрофы, произошедшей в декабре 2024 года в Керченском проливе, хотя власти считают ее последствия ликвидированными. Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, выступивший на заседании “Столыпинского клуба” признал, что последствия разлива мазута продолжают сказываться на решениях туристов и их выборе направления поездок, пишут “Ведомости Юг”.

“Мы разрешили ситуацию экологическую, но все-таки для туристов пока это такое моральное ограничение. Причем оно касается большей части Черноморского побережья Кубани, условно от Туапсе до Темрюка”, – заявил Юртаев.

По словам чиновника, Анапу с начала 2026 года посетили около 3,2 млн туристов, а итоговый показатель за год, по предварительной оценке, будет выше. До разлива мазута в 2024 году Анапу, по данным региональных властей, посетили 5,5 млн туристов, а по итогам 2025 года курорт принял менее 3 млн человек.

Общий объем турпотока по Краснодарскому краю по итогам 2026 года власти прогнозируют на уровне около 18 млн человек. К 2029-2030 годам министерство экономики Кубани рассчитывает на увеличение турпотока до 21-22 млн человек.

Сокращение числа отдыхающих “не обязательно” приводит к сопоставимому снижению налоговых доходов региона, считает Юртаев. По его словам, снижение турпотока частично компенсируется ростом цен на размещение.

Бизнес ожидает полного восстановления турпотока в Анапу в 2027 году – такой прогноз представил член правления Российского союза туриндустрии и генеральный директор туроператора “Дельфин” Сергей Ромашкин, сообщает “Утренний Юг”.

По данным издания, из-за разлива мазута турпоток в Анапу в 2025 году упал примерно в два раза, а в 2026 году курорту удалось вернуть почти половину отдыхающих, потерянных после экокатастрофы.

Согласно оценке Ромашкина, текущие показатели посещаемости занимают промежуточную позицию между итогами успешного 2024 года и кризисного 2025 года. На итоговую численность отдыхающих в 2026 году повлияло время открытия пляжных зон, отметил Ромашкин. По его предположению, открытие пляжей до начала июня позволило бы Анапе принять около 5 млн гостей уже в завершившемся сезоне.

Видео, на котором показано, что некоторые пляжи Анапы превратились в глиняные обрывы, 25 июля опубликовал новостной портал "Город". В публикации поясняется, что шторм смыл завезенный ранее песок, который должен был заменить вывезенный песок с мазутом после экологической катастрофы в декабре 2024 года.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".