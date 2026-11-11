Директор кубанской дорожной компании оштрафован за взятку

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Суд оштрафовал гендиректора Выселковского дорожного ремонтно-строительного управления на 700 тысяч рублей за взятку начальнику отдела "Краснодаравтодора" Ирине Насоновой, ранее приговоренной за получение взяток к восьми годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", в начале ноября суд признал начальника отдела "Краснодаравтодора" Ирину Насонову виновной в систематическом получении взяток от подрядчиков и приговорил ее к восьми годам колонии.

Первомайский районный суд Краснодара признал генерального директора ДРСУ Выселковского района виновным в передаче взятки, пишет 10 ноября "Кубань 24".

Суд установил, что в апреле 2025 года директор договорился с начальником отдела технологий и лабораторного контроля "КраснодарАвтодора" Ириной Насоновой о передаче ей взятки в размере 100 тысяч рублей за подбор и согласование рецептур асфальтобетонных смесей для выполнения дорожных работ.

После передачи денег директор получил согласованные рецепты асфальтобетонных смесей трех видов.

Суд назначил директору штраф в размере 700 тысяч рублей.

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