Дроны атаковали склад Ozon в Адыгейске

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При атаке дронов на территории логистического центра Ozon в Адыгейске произошел пожар, персонал был эвакуирован.

По данным главы Адыгеи Мурата Кумпилова, дроны атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске сегодня ночью.

"В результате атаки БПЛА произошел пожар на территории логистического центра OZON в Адыгейске. <...> Персонал комплекса был эвакуирован, на данный момент сведений о пострадавших или погибших не поступало", – написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

В хуторе Петров обломки беспилотника повредили газовую трубу и остекление частного дома. Утечка газа устранена, пострадавших нет. В окрестностях аула Тахтамукай также упали обломки беспилотника, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил глава республики.

Товары, размещённые в логистическом центре Ozon в Адыгейске, скроют с витрины маркетплейса, а при отсутствии аналогичных товаров на других складах они получат статус "Нет в наличии". Часть заказов отменят, часть доставят с других объектов. Приём поставок продавцов на склад, подвергшийся атаке дронов, приостановлен, заявки на них отменят, а находящиеся в пути грузы перенаправят на другие объекты, сообщила компания на своём сайте.

В июле атаки дронов привели к пожарам на складах Wildberries в Электростали, Краснодаре и Невинномысске. Продавцы из Дагестана, Чечни, Краснодарского края и Ростовской области рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о потерях товаров на суммы от 700 тысяч до как минимум четырех миллионов рублей. Они пожаловались на отсутствие ясного механизма возмещения ущерба и угрозу закрытия бизнеса.

"Кавказский узел" также писал, что Адыгея регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 24 августа при атаке дронов загорелся логистический центр Ozon в Тахтамукайском районе. 18 марта в Энеме обломки беспилотников повредили восемь частных домов, ранения получили две девочки. 21 января при атаке беспилотников на аул Новая Адыгея были повреждены 30 домов, ранения получили 11 человек.