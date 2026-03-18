12:04, 18 марта 2026

Два ребенка получили ранения при воздушной атаке в Адыгее

Дети в больничной палате. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Помощь врачей потребовалась двум девочкам, получившим осколочные ранения во время атаки беспилотников в Адыгее. В результате атаки повреждены восемь частных домов.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Краснодаре в результате атаки БПЛА погиб человек. Также в городе повреждены медцентр, ресторан, несколько жилых домов и автомобили. По данным Минобороны, в Краснодарском крае сбиты 42 беспилотника.

Минувшей ночью в Тахтамукайском районе обломки беспилотников "задели восемь частных домовладений" в Энеме, повредив кровлю и остекление, а также три автомобиля, сообщил в своем телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Одна девочка сегодня уже будет отпущена домой, одна останется в больнице

"Осколочные ранения получили два человека – двое детей были госпитализированы в Энемскую ЦРБ и получили всю необходимую помощь. Пострадавших навестил глава района Аскер Савв, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Одна девочка сегодня уже будет отпущена домой, одна останется в больнице для наблюдения", - написал он.

Аскер Савв в своем телеграм-канале сделал репост этой публикации, не дополнив ее другой информацией. По состоянию на 12.00 мск, под его публикацией нет комментариев, хотя возможность комментировать включена.

Дежурными средствами ПВО в Адыгее минувшей ночью были сбиты четыре беспилотника, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

В Адыгее, как и в других регионах ЮФО и СКФО, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

Напомним, 21 января в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА были повреждены 30 домов. Как минимум один человек погиб, ранения получили 11 человек, в том числе двое детей. Девять из них были госпитализированы.

Власти тогда ввели режим ЧС районного уровня. 27 января чиновники сообщили, что помимо компенсационных выплат жильцам решено провести безвозмездный ремонт поврежденных квартир. От пострадавших жильцов поступило около 1000 обращений за материальной помощью, сообщил глава района.

28 января глава Адыгеи объявил о решении оказать помощь владельцам поврежденных машин. По его данным, 92 машины повреждены, 27 сгорели. "В случае частичного повреждения транспортного средства владельцы получат компенсацию в размере до 500 тысяч рублей, при полной утрате – до миллиона рублей. Республика берёт на себя эти выплаты", - заверил чиновник. Ранее пользователи Telegram неоднократно задавали вопросы о том, кто и каким образом возместит ущерб за сгоревшие машины.

Отметим, что повреждения автомобилей также неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
