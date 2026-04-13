Кавказский узел

08:58, 13 апреля 2026

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9000

Не менее 4435 бойцов из СКФО и 4565 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 28 марта более 8950 бойцов с юга России (4415 - из СКФО и 4536 - из ЮФО) были официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Статистика СВО: для юга России потери растут

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками - от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур.

По данным "Кавказского узла", к 13 апреля представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 9000 бойцов с юга России: 4435 - из СКФО и 4565 - из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан - 1893. Также подтверждена смерть 929 бойцов из Ставропольского края, 582 - из Северной Осетии, 387 - из Кабардино-Балкарии , 262 - из Чечни , 194 - из Карачаево-Черкесии и 188 - из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1752) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 883 бойца из Ростовской области, 841 - из Краснодарского края, 731 - из Астраханской области, 222 - из Калмыкии и 136 - из Адыгеи.

Отметим, что реальные потери среди комбатантов с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых. "Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько", - заявил он.

Губернатор заявил об ошибочной мобилизации 379 волгоградцев

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации". 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. После объявления мобилизации в регионах юга России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий.

Напомним,  о том, что в зоне СВО убит российский военный, первым из представителей властей сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов, в том числе из Краснодарского края.

События
06:58, 13 апреля 2026
Пять военных из Волгоградской области убиты в боевых действиях
11:58, 12 апреля 2026
Комбатант из Камышина убит на Украине
08:58, 12 апреля 2026
Четыре бойца из Волгоградской области названы убитыми в военной операции
06:57, 12 апреля 2026
Житель Нальчика заподозрен в финансировании экстремистской организации
05:58, 12 апреля 2026
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
06:37, 11 апреля 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Участники СВО. Фото: Минобороны России
11:06, 28 марта 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8950
Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:00, 11 марта 2026
Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Российские военные в зоне боевых действий. Кадр видео Минобороны РФ https://mil.ru/news/1b9c3525-a768-4ce0-81c3-4b4a885d8335
14:37, 28 февраля 2026
Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8750
Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/59569.
06:58, 21 февраля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8700
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для "Кавказского узла" Как ликвидируют «Мемориал»*

Последние записи в блогах
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
12:22, 10 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Провальная экологистика
Фото
16:30, 8 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил приговор в отношении экс-банкира
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Представители Красного Креста в Мамедкале. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Дагестане / dagombu.ru
10 апреля 2026, 20:25
Восстановлена подача газа жителям Мамедкалы

Запрещающий знак. Фото: https://media.az/
10 апреля 2026, 18:07
ЕСПЧ коммуницировал дело о запретах на выезд из Азербайджана

Мужчина стоит рядом с сотрудником пограничной службы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 апреля 2026, 17:09
Дело Арцуева продемонстрировало риски возвращения в Россию из "недружественных стран"

На месте взрыва во Владикавказе. 10 апреля 2026 г. Фото: МЧС России
10 апреля 2026, 15:34
Тела двух человек найдены на месте взрыва во Владикавказе

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше