×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:58, 28 мая 2026

Введен запрет на ввоз овощей и фруктов из Армении в Россию

Овощной рынок. Фото: Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники введены Россельхознадзором с 30 мая.

Как писал "Кавказский узел",Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении. В министерстве экономики Армении заявили, что не получали официального сообщения о введении ограничений и не могут назвать сроки ограничений. Остановку ввоза в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" Роспотребнадзор объяснил "временной санитарной мерой" из-за выявленного превышения содержания химических веществ, под запрет продажи попали 37 миллионов бутылок. Россельхознадзор объявил также о запрете на ввоз в Россию ряда коньяков и вин. Пашинян назвал такие запреты обычной практикой, представители оппозиции увидели в действиях России политический подтекст.

Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции, сообщило ведомство.

Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны. Также в  Армении не было принято соответствующих мер по ранее выявленным нарушениям.

С 21 мая по 27 мая 2026 года Россельхознадзором проведена инспекция предприятий Армении, в ходе которой выявлен ряд нарушений, а именно наличие в тепличных комплексах карантинных для государств – членов ЕАЭС объектов, что подтверждается систематическими случаями их выявлений при ввозе армянской плодоовощной продукции – 181 случай за 2026 год, добавило ведомство.

Ограничения на импорт цветов и минеральной воды Россия ввела на фоне подготовки армянских политических сил к парламентским выборам, намеченным на 7 июня. При этом в начале мая в Ереване прошли саммит Европейского политического сообщества и саммит Армения - ЕС. В связи с этим российские провластные медиа обвинили Армению в "предательстве" и антироссийском курсе, а Владимир Путин заметил, что властям Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. Ранее Путин заявил, что совместить курс Армении на сближение с ЕС и членство в Евразийском экономическом союзе "невозможно по определению", и отметил, что в Москве "хотели бы" допуска всех пророссийских политических сил к парламентским выборам в Армении.

Июньские выборы в парламент Армении фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. 

Напомним, в августе 2025 года сотни фур с виноградом, сливами и персиками не были пропущены в Россию на КПП "Верхний Ларс" и были вынуждены вернуться в Армению, эта проблема носит политический характер, заявил депутат от оппозиции Гарник Даниелян. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:41, 28 мая 2026
ПАСЕ отказалась исключать Кутаева* из оппозиционной платформы при ПАСЕ
05:47, 28 мая 2026
Краснодарец осужден за попытку перейти линию фронта
01:52, 28 мая 2026
Фигурант дела Шпака лишился многомиллионных активов
22:17, 27 мая 2026
Житель Ростова-на-Дону приговорен к длительному сроку по делу о госизмене
20:44, 27 мая 2026
Четверо дагестанцев осуждены на длительные сроки по делу о тюремном джамаате
19:50, 27 мая 2026
Двое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
Все события дня
Новости
Трамп и Пашинян. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:43, 28 мая 2026
Трамп поддержал Пашиняна перед грядущими в Армении выборами
Участники митинга "Сильной Армении" в Ванадзоре. Скриншот фото из Facebook* Самвела Карапетяна https://www.facebook.com/photo?fbid=122178583442928913&set=a.122095132658928913
21:26, 27 мая 2026
Вопросы безопасности и государственности Армении легли в основу предвыборной риторики
Сотрудники правоохранительных органов. Фото: Report https://report.az/
14:58, 27 мая 2026
Задержаны 10 сторонников оппозиционной армянской партии
Заседание парламента Армении. Информация с электронного табло: 3 - явка, 104 - неявка, 54 - кворум. Коллаж "Кавказского узла" Скриншот видео https://news.am/ru/video/1038688
11:04, 27 мая 2026
Больше сотни армянских парламентариев второй день подряд проигнорировали заседание
Марко Рубио и Арарат Мирзоян в Ереване. 26 мая 2026 года. Фото: пресс-служба МИД Армении https://www.mfa.am/hy/photo-gallery/
18:46, 26 мая 2026
Армения и США подписали устав о стратегическом партнерстве
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Кутаев Руслан*. Фото: RFE/RL
11:02, 28 мая 2026
Кутаев Руслан*
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
14:08, 26 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Фото
17:58, 6 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
4
Коля Степанян - из солдат в писатели
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Алина Джикаева. Фото: t.me/alina_djikaeva
28 мая 2026, 12:58
Главред "Сапы" оставлена под стражей, несмотря на поручительства коллег

Трамп и Пашинян. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
28 мая 2026, 08:43
Трамп поддержал Пашиняна перед грядущими в Армении выборами

Полицейский. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
28 мая 2026, 06:46
Избиение задержанных грузинскими силовиками обернулось резонансным расследованием

Заседание парламента Армении. Информация с электронного табло: 3 - явка, 104 - неявка, 54 - кворум. Коллаж "Кавказского узла" Скриншот видео https://news.am/ru/video/1038688
27 мая 2026, 11:04
Больше сотни армянских парламентариев второй день подряд проигнорировали заседание

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше