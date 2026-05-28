Введен запрет на ввоз овощей и фруктов из Армении в Россию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники введены Россельхознадзором с 30 мая.

Как писал "Кавказский узел",Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении. В министерстве экономики Армении заявили, что не получали официального сообщения о введении ограничений и не могут назвать сроки ограничений. Остановку ввоза в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" Роспотребнадзор объяснил "временной санитарной мерой" из-за выявленного превышения содержания химических веществ, под запрет продажи попали 37 миллионов бутылок. Россельхознадзор объявил также о запрете на ввоз в Россию ряда коньяков и вин. Пашинян назвал такие запреты обычной практикой, представители оппозиции увидели в действиях России политический подтекст.

Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции, сообщило ведомство.

Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны. Также в Армении не было принято соответствующих мер по ранее выявленным нарушениям.

С 21 мая по 27 мая 2026 года Россельхознадзором проведена инспекция предприятий Армении, в ходе которой выявлен ряд нарушений, а именно наличие в тепличных комплексах карантинных для государств – членов ЕАЭС объектов, что подтверждается систематическими случаями их выявлений при ввозе армянской плодоовощной продукции – 181 случай за 2026 год, добавило ведомство.

Ограничения на импорт цветов и минеральной воды Россия ввела на фоне подготовки армянских политических сил к парламентским выборам, намеченным на 7 июня. При этом в начале мая в Ереване прошли саммит Европейского политического сообщества и саммит Армения - ЕС. В связи с этим российские провластные медиа обвинили Армению в "предательстве" и антироссийском курсе, а Владимир Путин заметил, что властям Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. Ранее Путин заявил, что совместить курс Армении на сближение с ЕС и членство в Евразийском экономическом союзе "невозможно по определению", и отметил, что в Москве "хотели бы" допуска всех пророссийских политических сил к парламентским выборам в Армении.

Июньские выборы в парламент Армении фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

Напомним, в августе 2025 года сотни фур с виноградом, сливами и персиками не были пропущены в Россию на КПП "Верхний Ларс" и были вынуждены вернуться в Армению, эта проблема носит политический характер, заявил депутат от оппозиции Гарник Даниелян.